30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Pamostieties labā garastāvoklī
Katra diena ir īpaša, draudzīgais Philips radio pulkstenis ir jūsu rīta sabiedrotais. Pulksteņa projekcijas stars attēlo pulksteni uz jebkuras virsmas - atmostieties, atveriet acis un pareizs laiks ir jūsu priekšā. Rīti kļūst tikai labāki
Laika projekcija
FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Darbojas ar baterijām vai līdzstrāvu
LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību un darbību nepietiekamā apgaismojumā, kā arī vienā mirklī nodrošina skaidru informāciju.
Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.
Iebūvētais FM uztvērējs katru dienu ļauj izbaudīt radio staciju iecienītākās dziesmas vai ziņas. Vienkārši iestatiet radio staciju, ko vēlaties klausīties.
4.2
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Radio cu ceas
Izmantošanas datums 2019-06-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Radio cu ceas
Izmantošanas datums 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Radio cu ceas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Radio cu ceas
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Радиочасовник
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Радиочасовник