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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

AJ4800/12

4.2

| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu

Pamostieties labā garastāvoklī

Katra diena ir īpaša, draudzīgais Philips radio pulkstenis ir jūsu rīta sabiedrotais. Pulksteņa projekcijas stars attēlo pulksteni uz jebkuras virsmas - atmostieties, atveriet acis un pareizs laiks ir jūsu priekšā. Rīti kļūst tikai labāki

Skatīt visas priekšrocības

ar laika projekciju

Pamostieties labā garastāvoklī

  • Laika projekcija

  • FM, digitālā regulēšana

  • Divu veidu modinātāja signāls

  • Darbojas ar baterijām vai līdzstrāvu

LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību nepietiekamā apgaismojumā

LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību nepietiekamā apgaismojumā

LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību un darbību nepietiekamā apgaismojumā, kā arī vienā mirklī nodrošina skaidru informāciju.

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

FM uztvērējs radio baudīšanai

Iebūvētais FM uztvērējs katru dienu ļauj izbaudīt radio staciju iecienītākās dziesmas vai ziņas. Vienkārši iestatiet radio staciju, ko vēlaties klausīties.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.2

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Radio cu ceas

Izmantošanas datums 2019-06-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Radio cu ceas

Izmantošanas datums 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Radio cu ceas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Radio cu ceas

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Радиочасовник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AJ4800 Радиочасовник

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā