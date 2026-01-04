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Izbeigta ražošana
AS130/12
Straumējiet mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
AS130 skaļrunis straumē augstas kvalitātes mūziku, izmantojot Bluetooth, un var uzlādēt jūsu Android tālrunī vienā mirklī.
Bluetooth®
Android tālruņiem
6 W
Philips FlexiDock uzlabotajā versijā ietverts mikro USB savienotājs, kas ideāli piemērots jebkuram Android tālrunim. Dokošanas mehānisms ir paredzēts jebkuram Android tālrunim, pateicoties gludajam un noapaļotajam savienotāja dizainam. Tas nodrošina maksimālu pielāgošanas iespēju. Vienkārši pavirziet savienotāju pa kreisi vai pa labi, lai pieskaņotu jebkurai tālruņa mikro USB porta atrašanās vietai vai orientējumam. Šāda īpaša pielāgojamība ir pieejama pirmoreiz, pieskaņojoties dažādu ražotāju Android tālruņiem, kuru mikro USB savienotājiem nav standarta pozīcijas un orientējuma.
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Pieejams lejupielādei no Goggle Play, šis Philips Bluetooth audio savienojuma logrīks sniedz iespēju viegli savienot pārī jūsu mobilo ierīci ar jebkuru Philips Bluetooth audio ierīci. Pieskarieties logrīkam, lai automātiski pievienotu un savienotu pārī jebkuru Philips Bluetooth audio ierīci. Kad esat savienojis pārī, varat arī pārdēvēt un mainīt ikonas. Šis logrīks sniedz iespēju izmantot vairākas Philips audio ierīces, ļaujot ērti pārslēgties starp dažādām Bluetooth ierīcēm. Vienkārši pieskarieties, lai izvēlētos vēlamo Philips audio ierīci un sāktu straumēšanu.
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