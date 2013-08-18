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Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
Šī sistēma atskaņo un uzlādē jūsu Android tālruni, kā arī pamodina jūs ar dziesmām no tālruņa vai radio. Lejupielādējiet bezmaksas lietojumprogrammu, kas tiek piegādāta kopā ar Songbird mūzikas funkciju, lai izbaudītu lielisku mūzikas pārvaldību un citas unikālas funkcijas.
Android tālruņiem
Philips FlexiDock ir ideāli piemērots Android tālruņiem. Tā unikālais dizains ļauj dokot lielāko daļu Android tālruņu – neatkarīgi no tā, vai tālruņa savienojuma ligzda atrodas apakšā, sānos vai pat augšpusē. Šādas pielāgošanas iespējas tiek piedāvātas pirmoreiz, piemērojoties dažādu ražotāju Android tālruņiem, bez mikro USB savienojuma ligzdas standarta pozīcijas un orientācijas. Doks ir pielāgojams, lai ievietotu tālruni gan vertikālā, gan horizontālā pozīcijā, ļaujot novietot Android tālruni skaļruņu centrā.
Bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogramma sniedz plašu funkciju klāstu jūsu dokstacijas skaļruņiem. Varat klausīties tūkstošiem interneta radio staciju visā pasaulē, pārlūkot savu mūzikas kolekciju un informēt draugus par savu mūzikas izvēli vietnē Facebook vai parādīt mākslinieka fotoattēlus vietnē Flickr. Lietojumprogrammā ietverta Songbird mūzikas funkcija, tāpēc varat bez problēmām atrast, atskaņot un sinhronizēt multividi starp personālo datoru un Android ierīcēm. Pulksteņa režīmā varat iestatīt vairākus pielāgotus muzikālus modinātājus, kā arī saņemt jaunākās laika ziņas. Pilnībā bez maksas šo lietojumprogrammu varat lejupielādēt no vietnes Google Play.
Klausieties savu iecienīto mūziku no skaļruņiem, kas sniedz lielisku skanējumu. Šie Philips dokstacijas skaļruņi atskaņo mūziku no jūsu Android ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Vienkārši lejupielādējiet bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogrammu, un Bluetooth funkcija tiks automātiski aktivizēta, izveidojot savienojumu, kad būsiet dokojis savu ierīci. Jūs izbaudīsiet pārliecinoši spēcīgo un nepārspējamo skanējumu. Skaņa, kurai nav ekvivalentu.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Tomo
18/08/2013
Česká republika
Dobrý výrobek, který má ale své mouchy
Výrobek je kvalitní, zpracování skvělé, ale má některé nedodělky. Především mě chybí regulace basů. Výšek je akorát, basů už na můj vkus až moc. Především poslech řeči už je nesrozumitelný, na některé hudební žánry už se nehodí. Někomu to ovšem může vyhovovat. Budík sem kupoval především kvůli internetovému rádiu. To je bohužel s aplikací DockStudio nepoužitelné. Spárování s telefonem přes bluetooth proběhne bez problémů, ovšem po připojení telefonu k WiFi pro stream rádia signál vypadne. Sítě WiFi a BT se zkrátka mezi sebou bijí. Takže pokud nemáte dostatečně rychlá mobilní data, internetové rádio si neužijete. Na podpoře Philips mi odpověděli vyhýbavě, dle mého tenhle problém nelze z jejich strany nyní vyřešit. Kdyby šel alespoň konektor miniUSB využít i pro přenos dat namísto BT, pak by problém s rušením síti odpadl. Ten lze ale využít pouze pro dobíjení. Dále nelze vložit záložní baterii. Krátký výpadek proudu do cca půl hodiny budík zvládne, při delším už čas vypadne.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS141 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®