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Izbeigta ražošana
Klausieties mūziku un uzlādējiet savu Android tālruni
Šiem Philips AS351/12 dokstacijas skaļruņiem ir lieliska skaņa un stils. Dokojiet savu Android tālruni, lai atskaņotu un uzlādētu, vai uzlādējiet otru ierīci, izmantojot USB. Skaļruņos ietverta Songbird programma, lai vienkārši sinhronizētu mūziku starp tālruni un personālo datoru.
Android tālruņiem
Philips FlexiDock ir ideāli piemērots Android tālruņiem. Tā unikālais dizains ļauj dokot lielāko daļu Android tālruņu – neatkarīgi no tā, vai tālruņa savienojuma ligzda atrodas apakšā, sānos vai pat augšpusē. Šādas pielāgošanas iespējas tiek piedāvātas pirmoreiz, piemērojoties dažādu ražotāju Android tālruņiem, bez mikro USB savienojuma ligzdas standarta pozīcijas un orientācijas. Doks ir pielāgojams, lai ievietotu tālruni gan vertikālā, gan horizontālā pozīcijā, ļaujot novietot Android tālruni skaļruņu centrā.
Klausieties savu iecienīto mūziku no skaļruņiem, kas sniedz lielisku skanējumu. Šie Philips dokstacijas skaļruņi atskaņo mūziku no jūsu Android ierīcēm, izmantojot Bluetooth. Vienkārši lejupielādējiet bezmaksas Philips DockStudio lietojumprogrammu, un Bluetooth funkcija tiks automātiski aktivizēta, izveidojot savienojumu, kad būsiet dokojis savu ierīci. Jūs izbaudīsiet pārliecinoši spēcīgo un nepārspējamo skanējumu. Skaņa, kurai nav ekvivalentu.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Izka83
19/07/2012
Polska
Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.
Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.
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filemonik
07/11/2013
Polska
Produkt o wielu dobrych funkcjach.
Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®