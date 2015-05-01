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Izbeigta ražošana

Philips FidelioA3 bezvadu Hi-Fi skaļrunis

AW3000/10

3

| (3) Atsauksmes

1 godalga

Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

Klausieties mūziku bezvadu tīklā ar augstas kvalitātes skanējumu no Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi skaļruņa. Straumējiet mūziku bezvadu tīklā ar 4 Hi-Fi skaļruņiem, lai nodrošinātu aizraujošu mūzikas baudījumu no kompaktā skaļruņa

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

  • Augstas kvalitātes stereo skaņa

  • 36 W, 4 Hi-Fi skaļruņi

  • Analogā ieeja

AirStudio+ Lite, lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu ar mobilo ierīci

AirStudio+ Lite, lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu ar mobilo ierīci

Pieejama vietnē Apple App Store un Google Play, šī lietotne automātiski nosaka mobilās un citas saderīgas ierīces, kas savienotas ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu, nodrošinot mūzikas kontroli. Kontrolējiet mūzikas atskaņošanu, skaļumu un skaņas iestatījumus, kā arī tiešsaistes mūzikas pakalpojumus un interneta radio no jebkuras ierīces, jebkurā vietā.

Izliekts skaļrunis plašākam stereo skanējumam

Izliekts skaļrunis plašākam stereo skanējumam

Akustiskajā sistēmā iebūvēti īpaši izliekti profesionālas kvalitātes Hi-Fi skaļruņi, kas izstrādāti tā, lai sniegtu visplašāko un iespaidīgāko skaņas telpu. Skaļruņu izvietojums nodrošina nepārspējamu, dinamisku skaņas kvalitāti neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas telpā. Unikālais dizains ļauj akustiskajai sistēmai neuzkrītoši iekļauties telpas interjerā.

Audio ieeja

Audio ieeja

Izmantojot papildu ieejas savienojumu, Philips sistēmai varat pieslēgt ārējos mūzikas avotus papildus bezvadu savienojuma iespējai. Vienkārši savienojiet akustisko sistēmu ar jebkura multivides atskaņotāja — CD/DVD atskaņotāja, televizora vai MP3 atskaņotāja — ieejas, audio izejas vai austiņu ligzdu.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • AWARD-961310 attēls

Atsauksmes

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3.0

no 5

3

Atsauksmes

5
3
2

01/05/2015

Polska

Polska

Kompaktowy z dobrym dźwiękiem

Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

17/12/2013

Polska

Polska

Ogólnie OK

Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3

13/03/2015

Česká republika

Česká republika

Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel

Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.