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Izbeigta ražošana
AW3000/10
Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.
Klausieties mūziku bezvadu tīklā ar augstas kvalitātes skanējumu no Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi skaļruņa. Straumējiet mūziku bezvadu tīklā ar 4 Hi-Fi skaļruņiem, lai nodrošinātu aizraujošu mūzikas baudījumu no kompaktā skaļruņa
Augstas kvalitātes stereo skaņa
36 W, 4 Hi-Fi skaļruņi
Analogā ieeja
Pieejama vietnē Apple App Store un Google Play, šī lietotne automātiski nosaka mobilās un citas saderīgas ierīces, kas savienotas ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu, nodrošinot mūzikas kontroli. Kontrolējiet mūzikas atskaņošanu, skaļumu un skaņas iestatījumus, kā arī tiešsaistes mūzikas pakalpojumus un interneta radio no jebkuras ierīces, jebkurā vietā.
Akustiskajā sistēmā iebūvēti īpaši izliekti profesionālas kvalitātes Hi-Fi skaļruņi, kas izstrādāti tā, lai sniegtu visplašāko un iespaidīgāko skaņas telpu. Skaļruņu izvietojums nodrošina nepārspējamu, dinamisku skaņas kvalitāti neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas telpā. Unikālais dizains ļauj akustiskajai sistēmai neuzkrītoši iekļauties telpas interjerā.
Izmantojot papildu ieejas savienojumu, Philips sistēmai varat pieslēgt ārējos mūzikas avotus papildus bezvadu savienojuma iespējai. Vienkārši savienojiet akustisko sistēmu ar jebkura multivides atskaņotāja — CD/DVD atskaņotāja, televizora vai MP3 atskaņotāja — ieejas, audio izejas vai austiņu ligzdu.
Godalgas
3.0
no 5
3
Atsauksmes
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.