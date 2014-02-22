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Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.
Atskaņojiet mūziku bezvadu tīklā augstas kvalitātes skanējumā ar Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi skaļruni. Straumējiet mūziku ar 4 Hi-Fi skaļruņiem, lai iegūtu iespaidīgu mūzikas klausīšanās pieredzi.
Augstas kvalitātes stereo skaņa
60 W, 4 Hi-Fi skaļruņi
Analogā ieeja
Pieejama vietnē Apple App Store un Google Play, šī lietotne automātiski nosaka mobilās un citas saderīgas ierīces, kas savienotas ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu, nodrošinot mūzikas kontroli. Kontrolējiet mūzikas atskaņošanu, skaļumu un skaņas iestatījumus, kā arī tiešsaistes mūzikas pakalpojumus un interneta radio no jebkuras ierīces, jebkurā vietā.
Akustiskajā sistēmā iebūvēti īpaši izliekti profesionālas kvalitātes Hi-Fi skaļruņi, kas izstrādāti tā, lai sniegtu visplašāko un iespaidīgāko skaņas telpu. Skaļruņu izvietojums nodrošina nepārspējamu, dinamisku skaņas kvalitāti neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas telpā. Unikālais dizains ļauj akustiskajai sistēmai neuzkrītoši iekļauties telpas interjerā.
Izmantojot papildu ieejas savienojumu, Philips sistēmai varat pieslēgt ārējos mūzikas avotus papildus bezvadu savienojuma iespējai. Vienkārši savienojiet akustisko sistēmu ar jebkura multivides atskaņotāja — CD/DVD atskaņotāja, televizora vai MP3 atskaņotāja — ieejas, audio izejas vai austiņu ligzdu.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
obbmar
22/02/2014
Polska
Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra
Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
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