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Izbeigta ražošana

Philips FidelioA5 bezvadu Hi-Fi skaļrunis

AW5000/10

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

Atskaņojiet mūziku bezvadu tīklā augstas kvalitātes skanējumā ar Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi skaļruni. Straumējiet mūziku ar 4 Hi-Fi skaļruņiem, lai iegūtu iespaidīgu mūzikas klausīšanās pieredzi.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

  • Augstas kvalitātes stereo skaņa

  • 60 W, 4 Hi-Fi skaļruņi

  • Analogā ieeja

AirStudio+ Lite, lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu ar mobilo ierīci

AirStudio+ Lite, lai kontrolētu mūzikas atskaņošanu ar mobilo ierīci

Pieejama vietnē Apple App Store un Google Play, šī lietotne automātiski nosaka mobilās un citas saderīgas ierīces, kas savienotas ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu, nodrošinot mūzikas kontroli. Kontrolējiet mūzikas atskaņošanu, skaļumu un skaņas iestatījumus, kā arī tiešsaistes mūzikas pakalpojumus un interneta radio no jebkuras ierīces, jebkurā vietā.

Izliekts skaļrunis plašākam stereo skanējumam

Izliekts skaļrunis plašākam stereo skanējumam

Akustiskajā sistēmā iebūvēti īpaši izliekti profesionālas kvalitātes Hi-Fi skaļruņi, kas izstrādāti tā, lai sniegtu visplašāko un iespaidīgāko skaņas telpu. Skaļruņu izvietojums nodrošina nepārspējamu, dinamisku skaņas kvalitāti neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas telpā. Unikālais dizains ļauj akustiskajai sistēmai neuzkrītoši iekļauties telpas interjerā.

Audio ieeja

Audio ieeja

Izmantojot papildu ieejas savienojumu, Philips sistēmai varat pieslēgt ārējos mūzikas avotus papildus bezvadu savienojuma iespējai. Vienkārši savienojiet akustisko sistēmu ar jebkura multivides atskaņotāja — CD/DVD atskaņotāja, televizora vai MP3 atskaņotāja — ieejas, audio izejas vai austiņu ligzdu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • AWARD-961310 attēls

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/02/2014

Polska

Polska

Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra

Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.