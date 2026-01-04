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Izbeigta ražošana

CD magnetola

AZ1830/12

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CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam

CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Daudzfunkcionāls LCD displejs

Daudzfunkcionāls LCD displejs

FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

FM/MW uztvērējs radio baudīšanai

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā