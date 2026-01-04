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Izbeigta ražošana
AZ1830/12
Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.
FM/MW (AM) stereo uztvērējs
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