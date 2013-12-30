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Izbeigta ražošana

CD skaņas iekārta

AZ1837/12

1

| (1) Apskats

Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

Dizains, kas piemērots aktīvam dzīvesveidam; izbaudiet mūziku no dažādiem avotiem, piemēram, USB Direct, MP3 kompaktdiskiem un radio.

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Izbaudiet savu mūziku jebkurā vietā

  • Dzīvesveida dizains

  • USB

Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajiem USB diskiem

Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajiem USB diskiem

Vienkārši pievienojiet ierīci Philips Hi-Fi sistēmas USB portam. Digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no ierīces. Tagad varat kopīgi ar ģimeni un draugiem izbaudīt savus iemīļotākos dzīves brīžus .

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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1.0

no 5

1

Apskats

5
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30/12/2013

Polska

Polska

Same słabe strony

Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1837 Bumbox CD

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1837 Bumbox CD

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā