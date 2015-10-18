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Izbeigta ražošana
MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
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3.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Asek
18/10/2015
Polska
Verificēts pircējs
Produkt dla niewymagających użytkowników
Urządzenie dobre do puszczania muzyki i audycji w tle. Trudno wymagać od niego silnych basów i szerokiego pasma częstotliwości, ale trochę więcej niskich i wysokich tonów mógłby emitować. Bardzo wysoki poziom szumów przy odsłuchu przez słuchawki. Przydatne udogodnienie w postaci pilota ale nie dopracowane - brak wyłącznika.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1840 Bumbox CD
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1840 Bumbox CD