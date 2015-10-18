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Izbeigta ražošana

CD magnetola

AZ1840/12

3

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

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MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam

MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam

MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
4
2
1

18/10/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt dla niewymagających użytkowników

Urządzenie dobre do puszczania muzyki i audycji w tle. Trudno wymagać od niego silnych basów i szerokiego pasma częstotliwości, ale trochę więcej niskich i wysokich tonów mógłby emitować. Bardzo wysoki poziom szumów przy odsłuchu przez słuchawki. Przydatne udogodnienie w postaci pilota ale nie dopracowane - brak wyłącznika.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1840 Bumbox CD

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ1840 Bumbox CD

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā