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Izbeigta ražošana

CD magnetola

AZ3068/12

3

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Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

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Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Audio ieejas savienojums

Tehniskā specifikācija

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3.0

no 5

1

Apskats

5
4
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1

03/09/2013

Česká republika

Česká republika

krátká životnost

cca po roce používání odešel laser v přehrávači a z cd přehrávače se stalo pouze rádio

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ3068 CD Soundmachine

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AZ3068 CD Soundmachine

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  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā