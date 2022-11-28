30 dienu atgriešana
Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību
Žāvējiet un veidojiet uzreiz — Philips Air Styler 3000 ļauj izveidot skaistas, dabīgas frizūras, vienlaikus nodrošinot papildu kopšanu un spīdumu. 3 ietvertie uzgaļi piemēroti gan gariem, gan īsiem matiem, lai jūs varētu tos viegli ieveidot.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
3 uzgaļi
Jonu iedarbība
Keratīna keramiskais pārklājums
Air Styler ar 800 W gaisa plūsmu saudzīgai matu žāvēšanai un ieveidošanai. Katru dienu iegūstiet rezultātus kā pēc salona apmeklējuma.
Sari ar keratīna keramisko pārklājumu viegli slīd caur matiem, padarot tos dabīgi taisnus un spīdīgus.
ThermoBrush ir īpaši plats diametrs – 38 mm. Cilindra platums to padara par perfektu matu ieveidošanas rīku gan gludu, gan cirtainu frizūru izveidei.
4.7
no 5
393
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Laimingas tetis
28/11/2022
Lietuva
Nuostabus efektas
Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.
Plusi
Puikiai purena, glotnina
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Izmantošanas datums 2022-10-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Izmantošanas datums 2022-10-28
Sniega
28/11/2022
Lietuva
Super!
Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Izmantošanas datums 2022-10-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Izmantošanas datums 2022-10-28
Pumpurėlis1
28/11/2022
Lietuva
Lengvas ir patogus
Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Izmantošanas datums 2022-10-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Izmantošanas datums 2022-10-28