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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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3000 SeriesAir Styler

BHA305/00

4.7

| (393) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību

Žāvējiet un veidojiet uzreiz — Philips Air Styler 3000 ļauj izveidot skaistas, dabīgas frizūras, vienlaikus nodrošinot papildu kopšanu un spīdumu. 3 ietvertie uzgaļi piemēroti gan gariem, gan īsiem matiem, lai jūs varētu tos viegli ieveidot.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

ar keratīna keramikas sukām

Viegla matu ieveidošana ar jonu iedarbību

  • 3 uzgaļi

  • Jonu iedarbība

  • Keratīna keramiskais pārklājums

800 W veidošanas jauda, lai rezultāts būtu kā pēc salona apmeklējuma

800 W veidošanas jauda, lai rezultāts būtu kā pēc salona apmeklējuma

Air Styler ar 800 W gaisa plūsmu saudzīgai matu žāvēšanai un ieveidošanai. Katru dienu iegūstiet rezultātus kā pēc salona apmeklējuma.

Aizsargājošs keramiskais pārklājums ar keratīnu

Sari ar keratīna keramisko pārklājumu viegli slīd caur matiem, padarot tos dabīgi taisnus un spīdīgus.

38 mm ThermoBrush gludām un cirtainām frizūrām

38 mm ThermoBrush gludām un cirtainām frizūrām

ThermoBrush ir īpaši plats diametrs – 38 mm. Cilindra platums to padara par perfektu matu ieveidošanas rīku gan gludu, gan cirtainu frizūru izveidei.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

393

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Plusi

Puikiai purena, glotnina

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Izmantošanas datums 2022-10-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Izmantošanas datums 2022-10-28

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Izmantošanas datums 2022-10-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Izmantošanas datums 2022-10-28

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Lengvas ir patogus

Nustebino koks prietaisas yra lengvas. Patogu vežiotis su savim į keliones. Skirtingi antgaliai leidžia susikurti įvairias šukuosenas. Ypač patiko šepetys, su kuriuo gražiai išsitiesina plaukai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Izmantošanas datums 2022-10-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Izmantošanas datums 2022-10-28

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā