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Izbeigta ražošana

StyleCare EssentialMatu ieveidotājs

BHB862/00

5

| (46) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viss nepieciešamais atsperīgām lokām

Burvīgu loku ieveidošana vēl nekad nav bijusi tik viegla. Vienkārši aptiniet matus un veidojiet lokas, kuras vienmēr esat vēlējusies. Keramikas pārklājums piedod matiem mirdzumu, padara tos atsperīgus, izsmalcinātus un dzīvības pilnus.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Viss nepieciešamais atsperīgām lokām

  • 16 mm cilindrs

  • 200°C temperatūra

  • Keramisks pārklājums

16 mm ieveidošanas cilindrs atsperīgām lokām un sprogām

16 mm ieveidošanas cilindrs atsperīgām lokām un sprogām

Ar 16 mm diametra cilindru varat radīt elastīgas, pilnvērtīgas lokas un sprogas jautram un jauneklīgam izskatam.

Aizsargājošs keramisks pārklājums īpaši saudzīgai ieveidošanai

Aizsargājošs keramisks pārklājums īpaši saudzīgai ieveidošanai

Aizsargājošs keramisks pārklājums nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un mazākus matu bojājumus mirdzošiem un mīkstiem matiem.

200°C karsēšanas temperatūra optimālam rezultātam

200°C karsēšanas temperatūra optimālam rezultātam

200°C karsēšanas temperatūra garantē optimālus rezultātus, samazinot matu bojājumus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

46

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

12/01/2023

Polska

Polska

Dobra

Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Izmantošanas datums 2022-09-12

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Izmantošanas datums 2022-09-12

29/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra

Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Izmantošanas datums 2021-11-29

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Izmantošanas datums 2021-11-29

14/12/2022

Polska

Polska

Bardzo dobra lokówka

Lokówkę kupiłam sobie w zeszłym miesiącu. Korzystałam z niej już kilka razy i bardzo fajnie się sprawdza. Loki też dość długo się utrzymują. Zakup 10/10!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Izmantošanas datums 2022-08-14

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka

Izmantošanas datums 2022-08-14

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā