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Viss nepieciešamais atsperīgām lokām
Burvīgu loku ieveidošana vēl nekad nav bijusi tik viegla. Vienkārši aptiniet matus un veidojiet lokas, kuras vienmēr esat vēlējusies. Keramikas pārklājums piedod matiem mirdzumu, padara tos atsperīgus, izsmalcinātus un dzīvības pilnus.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
16 mm cilindrs
200°C temperatūra
Keramisks pārklājums
Ar 16 mm diametra cilindru varat radīt elastīgas, pilnvērtīgas lokas un sprogas jautram un jauneklīgam izskatam.
Aizsargājošs keramisks pārklājums nodrošina vienmērīgu siltuma sadali un mazākus matu bojājumus mirdzošiem un mīkstiem matiem.
200°C karsēšanas temperatūra garantē optimālus rezultātus, samazinot matu bojājumus.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
5.0
no 5
46
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Mirella2
12/01/2023
Polska
Dobra
Lokówka dobra! Z tego co mówiła siostra loki długo się utrzymują. Muszę i ja przetestować.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Izmantošanas datums 2022-09-12
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Izmantošanas datums 2022-09-12
Zeberkka
29/12/2022
Polska
Bardzo dobra
Lokówkę dostałam w prezencie świątecznym. Używałam jej już dwa razy i jestem zadowolona! Loki utrzymują się długo i można je w łatwy sposób wykonać.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Izmantošanas datums 2021-11-29
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Izmantošanas datums 2021-11-29
Marcelina217
14/12/2022
Polska
Bardzo dobra lokówka
Lokówkę kupiłam sobie w zeszłym miesiącu. Korzystałam z niej już kilka razy i bardzo fajnie się sprawdza. Loki też dość długo się utrzymują. Zakup 10/10!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Izmantošanas datums 2022-08-14
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare Essential BHB862/00 Lokówka
Izmantošanas datums 2022-08-14