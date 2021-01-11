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  • Detalizēts produkta fotoattēls
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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
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  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

StyleCareIzcilais matu galu veidotājs

BHB871/00

5

| (66) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Iegūstiet pārliecību par savām cirtām

Izcilais matu galu veidotājs ir pirmais matu veidotājs, kurš veidošanas laikā aizsargā trauslus matu galus. Ar mūsu jaunizveidoto SplitStop tehnoloģiju jūs bez raizēm varat izveidot dabīga izskata cirtas un nekautrējoties lepoties ar saviem matiem.

Skatīt visas priekšrocības
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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Līdz 95 % nesašķelti matu gali*

Iegūstiet pārliecību par savām cirtām

  • 13 mm - 25 mm koniskais cilindrs

  • SplitStop tehnoloģija

  • Keratīna piesātinājums

  • Digitāli temperatūras iestatījumi

SplitStop tehnoloģija vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos

SplitStop tehnoloģija vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos

Mūsu noslēpums vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos ir jaunā SplitStop tehnoloģija. Tā ir unikāla optimizētas karstuma veiktspējas un samazināta berzes līmeņa kombinācija, kas padara matus veselīgus no saknēm līdz pašiem galiņiem. Nav pēkšņu temperatūras izmaiņu, tāpēc cilindrs visā garumā vienmērīgi un nepārtraukti nodrošina optimālu karstumu matu veidošanas laikā. Veidojiet perfektas cirtas ar veselīgākiem, dzīvīgākiem matu galiem.

Keratīna piesātinājums labākai kopšanai

Keratīna piesātinājums labākai kopšanai

Keratīns ir nozīmīga matu sastāvdaļa, kas padara matus izturīgus, veselīgus un piešķir tiem lielisku izskatu. Keramiskais pārklājums ir bagātināts ar keratīnu, lai nodrošinātu matiem vēl labāku kopšanu.

9 digitāli temperatūras iestatījumi pilnīgai kontrolei

Digitāls displejs ar 9 temperatūras iestatījumiem nodrošina jums pilnīgu kontroli, lai noregulētu temperatūru atbilstoši jūsu matu tipam, novēršot bojājumu iespēju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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5.0

no 5

66

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

11/01/2021

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Täpselt see, mis vaja!

Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.

Plusi

Mitu temperatuuriastet

Mīnusi

Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Izmantošanas datums 2020-12-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Izmantošanas datums 2020-12-10

27/09/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

super

Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Izmantošanas datums 2022-09-27

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Izmantošanas datums 2022-09-27

04/05/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Lokówka

Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.

Plusi

Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury

Mīnusi

Jeszcze nie widzę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Izmantošanas datums 2022-04-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Izmantošanas datums 2022-04-04

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. pēc 2 gadu ilgas matu veidošanas simulācijas pie 180 °C nesašķeltiem vidusmēra eiropieša matiem