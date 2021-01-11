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19
d
Dienas
15
h
Stundas
37
m
Minūtes
40
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
Iegūstiet pārliecību par savām cirtām
Izcilais matu galu veidotājs ir pirmais matu veidotājs, kurš veidošanas laikā aizsargā trauslus matu galus. Ar mūsu jaunizveidoto SplitStop tehnoloģiju jūs bez raizēm varat izveidot dabīga izskata cirtas un nekautrējoties lepoties ar saviem matiem.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
13 mm - 25 mm koniskais cilindrs
SplitStop tehnoloģija
Keratīna piesātinājums
Digitāli temperatūras iestatījumi
Mūsu noslēpums vislabākajai aizsardzībai pret matu galu šķelšanos ir jaunā SplitStop tehnoloģija. Tā ir unikāla optimizētas karstuma veiktspējas un samazināta berzes līmeņa kombinācija, kas padara matus veselīgus no saknēm līdz pašiem galiņiem. Nav pēkšņu temperatūras izmaiņu, tāpēc cilindrs visā garumā vienmērīgi un nepārtraukti nodrošina optimālu karstumu matu veidošanas laikā. Veidojiet perfektas cirtas ar veselīgākiem, dzīvīgākiem matu galiem.
Keratīns ir nozīmīga matu sastāvdaļa, kas padara matus izturīgus, veselīgus un piešķir tiem lielisku izskatu. Keramiskais pārklājums ir bagātināts ar keratīnu, lai nodrošinātu matiem vēl labāku kopšanu.
Digitāls displejs ar 9 temperatūras iestatījumiem nodrošina jums pilnīgu kontroli, lai noregulētu temperatūru atbilstoši jūsu matu tipam, novēršot bojājumu iespēju.
5.0
no 5
66
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AnonüümneKülmkapp
11/01/2021
Eesti
Verificēts pircējs
Täpselt see, mis vaja!
Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.
Plusi
Mitu temperatuuriastet
Mīnusi
Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Izmantošanas datums 2020-12-10
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Izmantošanas datums 2020-12-10
Joanna - placka1
27/09/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
super
Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Izmantošanas datums 2022-09-27
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Izmantošanas datums 2022-09-27
Beatakam1234
04/05/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Lokówka
Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.
Plusi
Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury
Mīnusi
Jeszcze nie widzę
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Izmantošanas datums 2022-04-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Izmantošanas datums 2022-04-04
pēc 2 gadu ilgas matu veidošanas simulācijas pie 180 °C nesašķeltiem vidusmēra eiropieša matiem