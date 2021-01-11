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Izbeigta ražošana
Dzīvīgas cirtas un mirdzoši matu viļņi
Iepazīstiet Glam Shine matu veidotāju. Mūsu pirmais matu veidotājs ar jonu apstrādi un ar titāna pārklājuma cilindru brīnišķīgu cirtu un matu viļņu veidošanai. Unikālais Curl Ready indikators atvieglo vienmērīgu cirtu veidošanu un aizsargā no pārkaršanas.
Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu
13 mm - 25 mm koniskais cilindrs
Jonu iedarbība
Ar titānu apstrādāts cilindrs
Curl Ready indikators
Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".
Profesionālās ierīcēs izmantots titāns ir izcili izturīgs un ātri vada karstumu, nodrošinot labāku matu veidošanas veiktspēju Cilindrs ir apstrādāts ar titānu perfektam rezultātam.
Unikālais Curl Ready indikators ar skaņas signālu norāda, kad matu cirta ir izveidota. Ar šo inovatīvo funkciju var vieglāk izveidot brīnišķīgas cirtas un viļņus, nepārkarsējot matus. Ja vēlaties izmantot citus veidošanas laikus, jūs varat lietot ierīci, neizmantojot šo funkciju.
5.0
no 5
66
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AnonüümneKülmkapp
11/01/2021
Eesti
Verificēts pircējs
Täpselt see, mis vaja!
Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.
Plusi
Mitu temperatuuriastet
Mīnusi
Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Izmantošanas datums 2020-12-10
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Izmantošanas datums 2020-12-10
Joanna - placka1
27/09/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
super
Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Izmantošanas datums 2022-09-27
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Izmantošanas datums 2022-09-27
Beatakam1234
04/05/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Lokówka
Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.
Plusi
Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury
Mīnusi
Jeszcze nie widzę
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Izmantošanas datums 2022-04-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Izmantošanas datums 2022-04-04