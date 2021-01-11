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Izbeigta ražošana

StyleCareGlam Shine matu veidotājs

BHB872/00

5

| (66) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Dzīvīgas cirtas un mirdzoši matu viļņi

Iepazīstiet Glam Shine matu veidotāju. Mūsu pirmais matu veidotājs ar jonu apstrādi un ar titāna pārklājuma cilindru brīnišķīgu cirtu un matu viļņu veidošanai. Unikālais Curl Ready indikators atvieglo vienmērīgu cirtu veidošanu un aizsargā no pārkaršanas.

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Saglabā līdz pat 99.9% matu mitrumu

Dzīvīgas cirtas un mirdzoši matu viļņi

  • 13 mm - 25 mm koniskais cilindrs

  • Jonu iedarbība

  • Ar titānu apstrādāts cilindrs

  • Curl Ready indikators

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Apstrāde ar joniem padara matus spīdīgus un novērš sprogas

Negatīvi lādētie joni likvidē statisko elektrību, kondicionē matus un piegludina matu kutikulas, tādējādi padarot matu mirdzumu un spīdumu intensīvāku. Rezultāts ir mirdzoši, gludi mati, kas "nepūkojas".

Ar titānu apstrādāts cilindrs perfektam rezultātam

Ar titānu apstrādāts cilindrs perfektam rezultātam

Profesionālās ierīcēs izmantots titāns ir izcili izturīgs un ātri vada karstumu, nodrošinot labāku matu veidošanas veiktspēju Cilindrs ir apstrādāts ar titānu perfektam rezultātam.

Unikālais Curl Ready indikators novērš matu pārkarsēšanu

Unikālais Curl Ready indikators novērš matu pārkarsēšanu

Unikālais Curl Ready indikators ar skaņas signālu norāda, kad matu cirta ir izveidota. Ar šo inovatīvo funkciju var vieglāk izveidot brīnišķīgas cirtas un viļņus, nepārkarsējot matus. Ja vēlaties izmantot citus veidošanas laikus, jūs varat lietot ierīci, neizmantojot šo funkciju.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

66

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

11/01/2021

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Täpselt see, mis vaja!

Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.

Plusi

Mitu temperatuuriastet

Mīnusi

Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Izmantošanas datums 2020-12-10

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Izmantošanas datums 2020-12-10

27/09/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

super

Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Izmantošanas datums 2022-09-27

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Izmantošanas datums 2022-09-27

04/05/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Lokówka

Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.

Plusi

Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury

Mīnusi

Jeszcze nie widzę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Izmantošanas datums 2022-04-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Izmantošanas datums 2022-04-04

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā