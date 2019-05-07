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Izbeigta ražošana

izzybezvadu daudztelpu skaļrunis

BM5B/10

4.3

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy bezvadu daudztelpu skaļrunis atskaņo mūziku, izmantojot Bluetooth. Vienreiz nospiežot pogu, vienlaikus visās telpās skan līdz pat 5 izzy skaļruņiem. Viegla iestatīšana bez maršrutētājiem, parolēm vai lietotnēm.

Skatīt visas priekšrocības

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

  • Bluetooth®

  • Melna

2 x 2,5" skaļruņi ar zemo frekvenču portu telpiskai skaņai

2 x 2,5" skaļruņi ar zemo frekvenču portu telpiskai skaņai

Izzy daudztelpu skaļruņi, kas aprīkoti ar 2 x 2,5'' audiofīlu kvalitātes draiveriem, rada jaudīgu telpisku skaņu, bet zemo frekvenču porti nodrošina zemās frekvences, tādējādi klausīšanās kļūst par patiesi neaizmirstamu piedzīvojumu.

Mainiet galveno skaļruni grupā tikai ar vienu pieskārienu

Mainiet galveno skaļruni grupā tikai ar vienu pieskārienu

Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja vēlaties atskaņot un kopīgot savu mūziku, nospiediet Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu istabā un uzreiz kopīgojiet savu mūziku no savas ierīces. Jūsu mūziku sinhronizēti atskaņos arī citi skaļruņi tajā pašā izzylink™ grupā. Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B boxă wireless multiroom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā