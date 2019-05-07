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Izbeigta ražošana
Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā
Philips izzy bezvadu daudztelpu skaļrunis atskaņo mūziku, izmantojot Bluetooth. Vienreiz nospiežot pogu, vienlaikus visās telpās skan līdz pat 5 izzy skaļruņiem. Viegla iestatīšana bez maršrutētājiem, parolēm vai lietotnēm.
Bluetooth®
Melna
Izzy daudztelpu skaļruņi, kas aprīkoti ar 2 x 2,5'' audiofīlu kvalitātes draiveriem, rada jaudīgu telpisku skaņu, bet zemo frekvenču porti nodrošina zemās frekvences, tādējādi klausīšanās kļūst par patiesi neaizmirstamu piedzīvojumu.
Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja vēlaties atskaņot un kopīgot savu mūziku, nospiediet Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu istabā un uzreiz kopīgojiet savu mūziku no savas ierīces. Jūsu mūziku sinhronizēti atskaņos arī citi skaļruņi tajā pašā izzylink™ grupā. Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.
Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B boxă wireless multiroom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom