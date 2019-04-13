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Izbeigta ražošana

izzybezvadu Multiroom portatīvais skaļrunis

BM6B/10

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy portatīvais skaļrunis BM6 atskaņo mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth. Tas ir aizsargāts pret ūdeni, tāpēc varat to izmantot vannasistabā, virtuvē vai ārpus telpām. Sāciet ar vienu, pēc tam pievienojiet citus, lai mūziku skanētu visās telpās. Viegla uzstādīšana, bez maršrutētāja, paroles vai lietotnēm.

Skatīt visas priekšrocības

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

  • Bluetooth®

  • Šļakstu izturīgs

  • Uzlādējams akumulators

  • izzylink™ lietošanai vairākās telpās

Ātra mūzikas pārnešana starp 2 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR

Savienojiet pārī līdz 2 viedierīcēm vienlaikus, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu citā ierīcē, pauzējiet dziesmu sākotnējā ierīcē un pēc tam atskaņojiet jaunu dziesmu citā ierīcē. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs viegli varat savstarpēji apmainīties ar mūziku.

Divi skaļruņi un pasīvie izstarotāji rada iespaidīgu skanējumu

Divi skaļruņi un pasīvie izstarotāji rada iespaidīgu skanējumu

Aprīkots ar 2 collu pilna diapazona skaļruņiem un diviem pretī izvietotiem pasīvajiem radiatoriem, Philips izzy BM6 sniedz līdzsvarotu un skaidru skanējumu.

Mainiet galveno skaļruni grupā tikai ar vienu pieskārienu

Mainiet galveno skaļruni grupā tikai ar vienu pieskārienu

Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja vēlaties atskaņot un kopīgot savu mūziku, nospiediet Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu istabā un uzreiz kopīgojiet savu mūziku no savas ierīces. Jūsu mūziku sinhronizēti atskaņos arī citi skaļruņi tajā pašā izzylink™ grupā. Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Гарне співвідношення ціна - якість

Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā