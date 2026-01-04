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Izbeigta ražošana

Bezvadu Multiroom mūzikas sistēma

BM90/12

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruņiem,, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.

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Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

Savienojiet līdz 5 izzy ierīces dažādās telpās, izmantojot izzylink™

Savienojiet līdz 5 izzy ierīces dažādās telpās, izmantojot izzylink™

izzylink™ ir bezvadu tehnoloģija, kas izmanto standartu IEEE 802.11n, lai izveidotu vairāku skaļruņu savienojumu bezvadu tīklam. Tīklā bez maršrutētāja var savienot piecus skaļruņus, un iestatīšanai nav nepieciešama Wi-Fi parole vai viedtālruņa mobilā lietotne. izzy skaļruņus var viegli pievienot tīklam, lai klausītos mūziku vienlaikus vairākās istabās. Ar vienu pieskārienu katru skaļruni joprojām var pārslēgt vienkāršajā režīmā individuālai lietošanai vai grupas režīmā, lai mūziku atskaņotu vairākās telpās.

Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth

Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth

Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto mūziku no tālruņa, planšetdatora vai datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā