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Izbeigta ražošana
BM90/12
Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā
Philips izzy mūzikas sistēma atskaņo mūziku no Bluetooth, CD/USB un FM. Pieskaroties pogai, mūzika no viedtālruņiem,, CD/USB un radio stacijām tiks atskaņota vienlaikus no katra izzy skaļruņa telpā. Vienkārša uzstādīšana bez maršrutētāja, paroles vai aplikācijas.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
izzylink™ ir bezvadu tehnoloģija, kas izmanto standartu IEEE 802.11n, lai izveidotu vairāku skaļruņu savienojumu bezvadu tīklam. Tīklā bez maršrutētāja var savienot piecus skaļruņus, un iestatīšanai nav nepieciešama Wi-Fi parole vai viedtālruņa mobilā lietotne. izzy skaļruņus var viegli pievienot tīklam, lai klausītos mūziku vienlaikus vairākās istabās. Ar vienu pieskārienu katru skaļruni joprojām var pārslēgt vienkāršajā režīmā individuālai lietošanai vai grupas režīmā, lai mūziku atskaņotu vairākās telpās.
Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto mūziku no tālruņa, planšetdatora vai datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.
Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.
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