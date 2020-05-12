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Dienas
01
h
Stundas
12
m
Minūtes
16
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
6x labāka attīrīšana
Mini sejas attīrītājs ar rotācijas tehnoloģiju. Kompakts. Viegli lietojams. Ideāli piemērots sejas ikdienas kopšanai. Lai kur arī jūs atrastos.
Rotācijas tehnoloģija
Attīrīšana
1 tīrīšanas sukas uzgalis
1 intensitātes iestat.
Rotējošās kustības ātri, bet saudzīgi aizslauka netīrumus, nodrošinot dziļāku attīrīšanas rezultātu.
Rotācijas tehnoloģija un standarta attīrīšanas sukas 17 000 zīdaini maigie sariņi ļauj sasniegt līdz pat sešām reizēm labāku attīrīšanas rezultātu — maigai un starojošai sejas ādai.
VisaPure mini sejas attīrītājs ir nesaudzīgs pret netīrumiem, bet maigs ādai. Tā zīdaini maigie, smalkie un blīvi izvietotie sariņi saudzīgi attīra ādu, nodrošinot maksimāli patīkamu rezultātu. VisaPure mini sejas attīrītājs ir saudzīgs ādai, un to var lietot divas reizes dienā.
Godalgas
4.9
no 5
34
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Lidia 1981
12/05/2020
Polska
REWELACJA !!!
Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.
Plusi
Dokładne mycie, cicha, precyzyjna, akumulator zamiast baterii.
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Izmantošanas datums 2019-04-12
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Izmantošanas datums 2019-04-12
Frikta
30/03/2020
Polska
Verificēts pircējs
Faktycznie czyści
Faktycznie dobrze czyści skórę jest dokładniejszy niż mycie samemu . Szkoda ze końcówki są tak drogie i niedostępne wszędzie .
Plusi
Dobrze czyści , długo trzyma bateria , niewielki wielkościowo
Mīnusi
Cena dodatkowych nakładek , brak poziomu naładowania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Izmantošanas datums 2020-02-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Izmantošanas datums 2020-02-29
kasiulax
30/03/2020
Polska
Verificēts pircējs
Produkt idealnie spełnia swoją funkcję
Produkt idealnie spełnia swoją funkcję oczyszczania skóry, jest niewielki i wizualnie również bardzo estetyczny. Mam wrażenie że żywotność baterii jest zdecydowanie dłuższa niż zapewnia producent.
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Izmantošanas datums 2020-02-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy
Izmantošanas datums 2020-02-29
salīdzinājumā ar manuālu attīrīšanu. Nepublicēti dati.