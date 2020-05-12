Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.