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  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
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  • Detalizēts produkta fotoattēls
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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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  • Emocionālo ieguvumu raksturojošs fotoattēls
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  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

VisaPureMini sejas attīrītājs

BSC111/06

4.9

| (34) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

6x labāka attīrīšana

Mini sejas attīrītājs ar rotācijas tehnoloģiju. Kompakts. Viegli lietojams. Ideāli piemērots sejas ikdienas kopšanai. Lai kur arī jūs atrastos.

Skatīt visas priekšrocības

Sejas attīrīšana 1 minūtē*

6x labāka attīrīšana

  • Rotācijas tehnoloģija

  • Attīrīšana

  • 1 tīrīšanas sukas uzgalis

  • 1 intensitātes iestat.

Rotācijas attīrīšanas tehnoloģija

Rotācijas attīrīšanas tehnoloģija

Rotējošās kustības ātri, bet saudzīgi aizslauka netīrumus, nodrošinot dziļāku attīrīšanas rezultātu.

6x labāks tīrīšanas rezultāts, nekā veicot manuālu attīrīšanu*. Tikai 1 minūtē!

6x labāks tīrīšanas rezultāts, nekā veicot manuālu attīrīšanu*. Tikai 1 minūtē!

Rotācijas tehnoloģija un standarta attīrīšanas sukas 17 000 zīdaini maigie sariņi ļauj sasniegt līdz pat sešām reizēm labāku attīrīšanas rezultātu — maigai un starojošai sejas ādai.

Saudzīgs ādai, nesaudzīgs pret netīrumiem

Saudzīgs ādai, nesaudzīgs pret netīrumiem

VisaPure mini sejas attīrītājs ir nesaudzīgs pret netīrumiem, bet maigs ādai. Tā zīdaini maigie, smalkie un blīvi izvietotie sariņi saudzīgi attīra ādu, nodrošinot maksimāli patīkamu rezultātu. VisaPure mini sejas attīrītājs ir saudzīgs ādai, un to var lietot divas reizes dienā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • AWARD-961326 attēls

Atsauksmes

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4.9

no 5

34

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
1

12/05/2020

Polska

Polska

REWELACJA !!!

Wcześniej miała szczoteczkę do mycia twarzy innej renomowanej firmy.Ale coraz słabiej mi służyła i zdecydowałam się zakupić Visa Pure Mini. Po pierwszym użyciu z zachwytu odjęło mi mowę :) W porównaniu do poprzedniej ta jest rewelacyjna!!! Twarz jest tak dokładnie wyczyszczona, pracuje bardzo cicho. Włosie jest delikatne, ale dzięki precyzyjnym j szybkim ruchom szczoteczki twarz przy regularnym użytkowaniu jest odżywiona i nabiera blasku. Polecam każdemu bez względu na płeć czy wiek.

Plusi

Dokładne mycie, cicha, precyzyjna, akumulator zamiast baterii.

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Izmantošanas datums 2019-04-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Izmantošanas datums 2019-04-12

30/03/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Faktycznie czyści

Faktycznie dobrze czyści skórę jest dokładniejszy niż mycie samemu . Szkoda ze końcówki są tak drogie i niedostępne wszędzie .

Plusi

Dobrze czyści , długo trzyma bateria , niewielki wielkościowo

Mīnusi

Cena dodatkowych nakładek , brak poziomu naładowania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Izmantošanas datums 2020-02-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Izmantošanas datums 2020-02-29

30/03/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Produkt idealnie spełnia swoją funkcję

Produkt idealnie spełnia swoją funkcję oczyszczania skóry, jest niewielki i wizualnie również bardzo estetyczny. Mam wrażenie że żywotność baterii jest zdecydowanie dłuższa niż zapewnia producent.

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Izmantošanas datums 2020-02-29

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure BSC111/06 Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

Izmantošanas datums 2020-02-29

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Atrunas

  1. salīdzinājumā ar manuālu attīrīšanu. Nepublicēti dati.