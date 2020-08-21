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Mūzika nekad nebeidzas
Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.
4 W, 8 h
Plašs Bluetooth diapazons
Ūdensdrošs, putekļu drošs
ar iekļautu USB siksniņu
Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.
DuraFit audums, ar ko apvilkts skaļrunis, ir gan funkcionāls, gan estētisks. Ar augšējo gumijas pārklājumu, kas aptver pieskaņotas krāsas audumu, neslīdošais, pret skrāpējumiem izturīgais un mazgājamais materiāls nodrošina papildu aizsardzību, bet unikālais rombu tīkla raksts piešķir modernu un izsmalcinātu stilu.
Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Plusi
За
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Izmantošanas datums 2020-04-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Izmantošanas datums 2020-04-20