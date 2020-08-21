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bezvadu portatīvais skaļrunis

BT3900A/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Mūzika nekad nebeidzas

Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.

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Mūzika nekad nebeidzas

  • 4 W, 8 h

  • Plašs Bluetooth diapazons

  • Ūdensdrošs, putekļu drošs

  • ar iekļautu USB siksniņu

Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem

Ar iebūvēto mikrofonu šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pauzēta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Augstas veiktspējas DuraFit audums

Augstas veiktspējas DuraFit audums

DuraFit audums, ar ko apvilkts skaļrunis, ir gan funkcionāls, gan estētisks. Ar augšējo gumijas pārklājumu, kas aptver pieskaņotas krāsas audumu, neslīdošais, pret skrāpējumiem izturīgais un mazgājamais materiāls nodrošina papildu aizsardzību, bet unikālais rombu tīkla raksts piešķir modernu un izsmalcinātu stilu.

Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Izmantošanas datums 2020-04-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Izmantošanas datums 2020-04-20

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā