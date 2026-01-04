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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM1560/12

Iespaidīga mūzikas atskaņošana

Klausieties digitālo mūziku savā viedtālrunī, izmantojot Bluetooth, vai atskaņojiet MP3-CD un CD-R/RW diskus šajā Philips mikro sistēmā. Bass Reflex skaļruņi un 30 W maksimālo izvades jaudu nodrošina iespaidīgus basus un telpisku skanējumu.

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Iespaidīga mūzikas atskaņošana

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

30 W RMS maksimālā izejas jauda

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Bluetooth gaidstāves režīms vienmēr iesl. vieglam savienojumam

Bluetooth gaidstāves režīms vienmēr iesl. vieglam savienojumam

Kad jūsu viedierīce vienreiz ir pievienota, Philips mūzikas sistēmu var aktivizēt no gaidstāves režīma, izmantojot viedierīces Bluetooth funkciju. Tiks aktivizēts arī Bluetooth avots, ļaujo ātri un viegli straumēt mūziku jebkurā laikā.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā