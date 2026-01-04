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Izbeigta ražošana
BTM1560/12
Iespaidīga mūzikas atskaņošana
Klausieties digitālo mūziku savā viedtālrunī, izmantojot Bluetooth, vai atskaņojiet MP3-CD un CD-R/RW diskus šajā Philips mikro sistēmā. Bass Reflex skaļruņi un 30 W maksimālo izvades jaudu nodrošina iespaidīgus basus un telpisku skanējumu.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
Kad jūsu viedierīce vienreiz ir pievienota, Philips mūzikas sistēmu var aktivizēt no gaidstāves režīma, izmantojot viedierīces Bluetooth funkciju. Tiks aktivizēts arī Bluetooth avots, ļaujo ātri un viegli straumēt mūziku jebkurā laikā.
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