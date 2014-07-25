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Izbeigta ražošana
BTM2280/12
Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās
Atskaņojiet mūziku no portatīvās ierīces visā mājoklī. Šī Philips mikro mūzikas sistēma ir aprīkota ar USB Direct un audio ieeju. Pat straumējot mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth, varat gūt muzikālo baudījumu bez traucējumiem.
Bluetooth®
20 W
MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā. Kompaktā iekārta savas smalkās konstrukcijas un izmēra dēļ iederas jebkurā telpā.
3.9
no 5
8
Atsauksmes
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Mikrowieża
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Mikrowieża
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Verificēts pircējs
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Hudební mikrosystém
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Hudební mikrosystém