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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM2280/12

3.9

| (8) Atsauksmes

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Atskaņojiet mūziku no portatīvās ierīces visā mājoklī. Šī Philips mikro mūzikas sistēma ir aprīkota ar USB Direct un audio ieeju. Pat straumējot mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth, varat gūt muzikālo baudījumu bez traucējumiem.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

  • Bluetooth®

  • 20 W

20 W RMS maksimālā izejas jauda

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā

Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā. Kompaktā iekārta savas smalkās konstrukcijas un izmēra dēļ iederas jebkurā telpā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.9

no 5

8

Atsauksmes

2

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Mikrowieża

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Hudební mikrosystém

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2280 Hudební mikrosystém

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā