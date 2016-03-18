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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM2360/12

3.9

| (8) Atsauksmes

Iespaidīga mūzikas atskaņošana

Klausieties visu digitālo mūziku savā viedtālrunī, izmantojot Bluetooth, vai atskaņojiet MP3-CD un CD-R/W diskus vienā Philips Mikro sistēmā. Bass Reflex skaļruņi nodrošina aizraujošus basus, un 70 W maksimālā izvade sniedz jaudīgu skanējumu.

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Iespaidīga mūzikas atskaņošana

  • Bluetooth®

  • USB ports uzlādei

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

70 W RMS maksimālā izejas jauda

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.9

no 5

8

Atsauksmes

1

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Mikrowieża

18/03/2016

Polska

Polska

Doskonała jakość i osiągi.

Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Mikrowieża

22/11/2015

România

România

Pentru un living de bloc e perfect

Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Microsistem muzical

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Microsistem muzical

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā