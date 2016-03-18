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Izbeigta ražošana
BTM2360/12
Iespaidīga mūzikas atskaņošana
Klausieties visu digitālo mūziku savā viedtālrunī, izmantojot Bluetooth, vai atskaņojiet MP3-CD un CD-R/W diskus vienā Philips Mikro sistēmā. Bass Reflex skaļruņi nodrošina aizraujošus basus, un 70 W maksimālā izvade sniedz jaudīgu skanējumu.
Bluetooth®
USB ports uzlādei
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.
3.9
no 5
8
Atsauksmes
katarzyna01
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Mikrowieża
Alive
18/03/2016
Polska
Doskonała jakość i osiągi.
Wieża daje ogromne możliwości mimo niewielkich rozmiarów i niedużego kosztu. Nowoczesny wygląd i bas powalają.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Mikrowieża
Florinstanciubz
22/11/2015
România
Pentru un living de bloc e perfect
Abia l.am primit de o zi, ascult numai la el mizica, inclusiv de pe telefon; am atașat și tv.ul cu mufa jack, se aude puternic(mai ales pe radio ) , clar, își reglează basul și înaltele în fct se volum. E ușor de utilizat si finut. E diferența de sunet(volum mai mare calitate mai buna) intre ce scoate din el (cd radio) și ce primește (bluetooth si audio in, se aud mai incet ) Recomand.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Microsistem muzical
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2360 Microsistem muzical