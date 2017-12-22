30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
BTM2460/12
HiFi stereo skaņa, kas iederas jūsu mājās
Izveidojiet savienojumu vienlaikus ar divām Bluetooth ierīcēm vai izmantojiet USB Direct, pielāgojiet skaņu ar digitālo skaņas kontroli. Pievienojiet jebkādu mūzikas ierīci, izmantojot audio ieeju, lai mūzikai piešķirtu jaunu skanējumu. Viss vienā plānā, kompaktā un pie sienas stiprināmā konstrukcijā.
Bluetooth®
ar MULTIPAIR
Bezvadu Bluetooth® audio pārraide ir ļoti izplatīta skaņas sistēmu pasaulē, taču lielākā daļa ar Bluetooth® saderīgās sistēmas ļauj pievienot tikai vienu ierīci vienlaikus. Vairāku ierīču savienošana sniedz iespēju pievienot līdz pat trīs ierīces un pārslēgties starp tām vienā mirklī.
Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā. Kompaktā iekārta savas smalkās konstrukcijas un izmēra dēļ iederas jebkurā telpā.
Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
4.3
no 5
4
Atsauksmes
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Verificēts pircējs
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikrowieża
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikro glasbeni sistem