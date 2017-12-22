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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

BTM2460/12

4.3

| (4) Atsauksmes

HiFi stereo skaņa, kas iederas jūsu mājās

Izveidojiet savienojumu vienlaikus ar divām Bluetooth ierīcēm vai izmantojiet USB Direct, pielāgojiet skaņu ar digitālo skaņas kontroli. Pievienojiet jebkādu mūzikas ierīci, izmantojot audio ieeju, lai mūzikai piešķirtu jaunu skanējumu. Viss vienā plānā, kompaktā un pie sienas stiprināmā konstrukcijā.

Skatīt visas priekšrocības

HiFi stereo skaņa, kas iederas jūsu mājās

  • Bluetooth®

  • ar MULTIPAIR

Straumējiet mūziku Bluetooth® tīklā ar vairāku ierīču savienošanu

Straumējiet mūziku Bluetooth® tīklā ar vairāku ierīču savienošanu

Bezvadu Bluetooth® audio pārraide ir ļoti izplatīta skaņas sistēmu pasaulē, taču lielākā daļa ar Bluetooth® saderīgās sistēmas ļauj pievienot tikai vienu ierīci vienlaikus. Vairāku ierīču savienošana sniedz iespēju pievienot līdz pat trīs ierīces un pārslēgties starp tām vienā mirklī.

Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā

Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā. Kompaktā iekārta savas smalkās konstrukcijas un izmēra dēļ iederas jebkurā telpā.

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

4

Atsauksmes

4
3
1

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikrowieża

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24/04/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikrowieża

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikrowieża

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā