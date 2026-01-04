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Izbeigta ražošana
CSM102/12
Viegli aizvadīs līdz galamērķim
Philips CSM102 viegli aizvadīs jūs līdz galamērķim, pateicoties augstas jutības antenai, kas nodrošina precīzu navigāciju.
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