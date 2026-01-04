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Izbeigta ražošana

CarStudioAutomašīnas audiosistēma

CSM102/12

Viegli aizvadīs līdz galamērķim

Philips CSM102 viegli aizvadīs jūs līdz galamērķim, pateicoties augstas jutības antenai, kas nodrošina precīzu navigāciju.

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Viegli aizvadīs līdz galamērķim

Augstas jutības antena precīzai navigācijai

Vienlaicīga AV izklaides sistēmas un navigācijas darbība

Darbina Philips AV sistēma, kas nodrošina ātru reakciju

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā