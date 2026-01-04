30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
DC295/12
Mostieties, klausoties lielisku mūziku
Pamostieties, klausoties lielisku mūziku no sava iPod/iPhone/iPad, izmantojot Lightning savienotāju, vai uzziniet jaunumus no radio. Padariet rītus možākus ar kristāldzidru skaņu, bet alumīnija korpuss papildinās guļamistabas stilu.
ar Lightning savienotāju
paredzēti iPod/iPhone/iPad
FM, divkāršs modinātājs
10 W, pulkst. un mod. rez. barošana
Izstrādāts, domājot par mūsdienu dzīvesstilu. Šim radio pulkstenim ir dubults modinātājs, kas ļauj iestatīt atšķirīgus modinātāja laikus darba dienām un brīvdienām vai iestatīt atšķirīgus iestatījumus pāriem. Modinātāja iestatījumus var pielāgot tiem pašiem modinātāja laikiem visai nedēļai no pirmdienas līdz piektdienai. Vai arī varat iestatīt modinātāju agri no rīta darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, bet vēlākam laikam sestdienās un svētdienās. Neatkarīgi no izvēlētā varianta šīs ērtās funkcijas ļauj izvairīties no jucekļa, kad jāiestata atšķirīgi modinātāja laiki katru vakaru.
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
Atsauksmes