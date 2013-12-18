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Izbeigta ražošana
Atpūtieties ar lielisku mūziku
Atskaņojiet un uzlādējiet savu iPod/iPhone/iPad vienlaikus. Arī citus portatīvos mūzikas atskaņotājus var pievienot šai DCM2020/12 mikro skaņu sistēmai, izmantojot USB Direct vai MP3 savienojumu. Izbaudiet iecienīto mūziku ar dziļu, spēcīgu skaņu no zemfrekvences skaļruņiem ar fāzu invertoru.
ar 30 kontaktu savienojumu
paredzēti iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.
Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Joanna72
18/12/2013
Polska
Bardzo fajnie się słucha ulubionej muzyki dzięki możliwości korzystania z USB.
Ma estetyczny wygląd, jest lekka, dość mała - można ją wszędzie postawić. Doskonale się korzysta z wyjścia USB, dobrze odbiera stacje radiowe. Łatwość obsługi dzięki funkcjonalnemu, zgrabnemu pilotowi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM2020 Mikrowieża
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM2020 Mikrowieża