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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

DCM3060/12

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Dokojiet savu iPod/iPhone/iPad vai pievienojiet citas ierīces, izmantojot USB Direct – un izbaudiet wOOx tehnoloģijas dziļo, dunošo zemās frekvences skaņu. Racionāli izstrādāta ar iespēju uzstādīt pie sienas, šī Philips DCM3060/12 mikro mūzikas sistēma nodrošina lielisku skaņu ar patiesu stilu.

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Pārņemti ar skaņu

Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

  • iPod/iPhone/iPad dokstacija

  • 40 W

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Atskaņojiet MP3/WMA-CD, CD un CD-RW

Audio saspiešanas tehnoloģija sniedz iespēju apjomīgos digitālos mūzikas failus samazināt desmitkārtīgi, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 vai WMA ir divi saspiešanas formāti, kas ļauj baudīt digitālās mūzikas skaņu pasauli, izmantojot Philips atskaņotāju. Lejupielādējiet MP3 vai WMA dziesmas no autorizētām mūzikas vietnēm internetā vai arī veidojiet savus MP3 vai WMA mūzikas failus, ierakstot tos no audio kompaktdiskiem un pārsūtot uz atskaņotāju.

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai

Izmantojot USB Direct režīmu, vienkārši pievienojiet savu USB ierīci Philips ierīces USB lasītājam un jūsu digitālā mūzika tiks atskaņota tieši no Philips ierīces.

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas bagātina stilu un piešķir eleganci

Motorizētas slīdošas priekšējās durtiņas piešķir šīs sistēmas jau tā elegantajam dizainam vēl lielāku izsmalcinātību. Stilīgās un vienlaikus funkcionālās disku nodalījuma durtiņas vienmērīgi slīd vertikāli augšup un lejup, kolīdz pieskaraties pogai un vēlaties mainīt savu mūzikas izvēli. Varat atslābināties un baudīt dinamisku muzikālo sniegumu, vērojot disku caur caurspīdīgo lodziņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā