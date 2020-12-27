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Izbeigta ražošana
Šai sistēmai ir 100 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.
Kupolveida augsto frekvenču skaļruņi reproducē skaidras augstās un vidējā diapazona frekvences, kas uzlabo vispārējo no skaļruņiem raidītās skaņas tīrību. Atveidojot harmonisku neizkropļotas un nepiesārņotas plaša diapazona skaņas salikumu, kupolveida augsto frekvenču skaļruņi nodrošina detalizētu vokālo skaņu skaidrību, instrumentu skaņas tīrību un dabisku toni, līdzsvarojot vispārējo skaņas sniegumu un darbojoties kopā ar zemo frekvenču skaļruņu kombināciju.
Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
mrbandy
27/12/2020
Magyarország
Szép hangzás, könnyű használhatóság!
Volt szerencsém a közelmúltban kipróbáéni ezt a hifi rendszert, amit nagyon szép hangzás és könnyű használhatóság jellemez. iPod-al próbáltam és tökéletesen működött. Ajánlani tudom mindenkinek ezt a rendszert.
Plusi
könnyen használható
Mīnusi
nincs ilyen
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM713 komponens hifi rendszer
Izmantošanas datums 2020-11-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DCM713 komponens hifi rendszer
Izmantošanas datums 2020-11-27