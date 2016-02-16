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Izbeigta ražošana

USB jaudas banka

DLP3602U/10

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Uzlādējiet vairākas reizes, esot ceļā

Piekļūstiet enerģijas rezervei jebkurā vietā un laikā - bateriju pakotne nodrošina papildu enerģiju vairāk nekā 1 pilnai uzlādei. 2 USB porti ļauj uzlādēt 2 ierīces vienlaikus. Īpaši ātra uzlāde ar 2,1 A.

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ar portatīvu rezerves bateriju pakotni

Uzlādējiet vairākas reizes, esot ceļā

  • Universāla

5 V/2,1 A ātra uzlāde

Barošanas indikatora lampiņa, lai uzreiz varētu noteikt statusu

LED lampiņa iedegas, nospiežot pogu, lai jūs uzreiz zinātu bateriju pakotnes enerģijas statusu.

Uzlādējiet ierīces vairākkārt, atrodoties ceļā

Šis portatīvais barošanas avots nodrošina jums papildu enerģiju vairāk nekā divām uzlādes reizēm, kamēr esat ceļā. Ņemiet to līdzi ceļojumos rezerves enerģijai vai izmantojiet, kad vien tas ir nepieciešams.

Tehniskā specifikācija

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Tirgum paredzētās brošūras tulkotā versija

  • PDF fails, 326.3 kB
  • 21 July 2026

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 341.1 kB
  • 21 July 2026

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā