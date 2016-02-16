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Izbeigta ražošana
DLP3602U/10
Uzlādējiet vairākas reizes, esot ceļā
Piekļūstiet enerģijas rezervei jebkurā vietā un laikā - bateriju pakotne nodrošina papildu enerģiju vairāk nekā 1 pilnai uzlādei. 2 USB porti ļauj uzlādēt 2 ierīces vienlaikus. Īpaši ātra uzlāde ar 2,1 A.
Universāla
LED lampiņa iedegas, nospiežot pogu, lai jūs uzreiz zinātu bateriju pakotnes enerģijas statusu.
Šis portatīvais barošanas avots nodrošina jums papildu enerģiju vairāk nekā divām uzlādes reizēm, kamēr esat ceļā. Ņemiet to līdzi ceļojumos rezerves enerģijai vai izmantojiet, kad vien tas ir nepieciešams.