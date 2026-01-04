30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
DLP9230NB/00
Trīs-vienā bezvadu lādētājs
Ar šo ātrās uzlādes ierīci varat vienlaikus bezvadu režīmā uzlādēt viedtālruni, pulksteni un AirPods austiņas. Maksimālā jauda 15 W ātrākai mobilā tālruņa uzlādei. 2,5 W un 5 W – attiecīgi pulksteņa un AirPods uzlādei.
15 W
Ātra uzlāde
Bezvadu Qi uzlāde
Bezvadu uzlāde (Qi tehnoloģija) tiek plaši izmantota viedtālruņos un citās mobilajās ierīcēs. Philips bezvadu lādētāji ir saderīgi ar tālruņiem un citām ierīcēm, kurām nodrošināta Qi bezvadu tehnoloģija. Vienkārši novietojiet ierīces uz šī paliktņa un izbaudiet bezrūpīgu uzlādi.
Dizains pret slīdēšanu, lai noturētu tālruni vēlamajā pozīcijā un novērstu tā izslīdēšanu tālruņa vibrācijas rezultātā.
Uzlādējiet savu mobilo tālruni ar ātru 15 W bezvadu uzlādi.
Atsauksmes
Uzlādes ātrums ir atkarīgs no uzlādes stāvokļa, tostarp ar resursdatoru un strāvas adapteri.