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  • Trīs-vienā bezvadu lādētājs
  • Trīs-vienā bezvadu lādētājs
  • Trīs-vienā bezvadu lādētājs
  • Trīs-vienā bezvadu lādētājs
  • Trīs-vienā bezvadu lādētājs
  • Trīs-vienā bezvadu lādētājs
  • Trīs-vienā bezvadu lādētājs

Bezvadu Qi lādētājs

DLP9230NB/00

Trīs-vienā bezvadu lādētājs

Ar šo ātrās uzlādes ierīci varat vienlaikus bezvadu režīmā uzlādēt viedtālruni, pulksteni un AirPods austiņas. Maksimālā jauda 15 W ātrākai mobilā tālruņa uzlādei. 2,5 W un 5 W – attiecīgi pulksteņa un AirPods uzlādei.

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Ātra uzlāde

Trīs-vienā bezvadu lādētājs

  • 15 W

  • Ātra uzlāde

  • Bezvadu Qi uzlāde

Qi bezvadu tehnoloģija

Bezvadu uzlāde (Qi tehnoloģija) tiek plaši izmantota viedtālruņos un citās mobilajās ierīcēs. Philips bezvadu lādētāji ir saderīgi ar tālruņiem un citām ierīcēm, kurām nodrošināta Qi bezvadu tehnoloģija. Vienkārši novietojiet ierīces uz šī paliktņa un izbaudiet bezrūpīgu uzlādi.

Dizains pret slīdēšanu

Dizains pret slīdēšanu, lai noturētu tālruni vēlamajā pozīcijā un novērstu tā izslīdēšanu tālruņa vibrācijas rezultātā.

Ātra 15 W bezvadu uzlāde

Uzlādējiet savu mobilo tālruni ar ātru 15 W bezvadu uzlādi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atrunas

  1. Uzlādes ātrums ir atkarīgs no uzlādes stāvokļa, tostarp ar resursdatoru un strāvas adapteri.