Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.