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Nodrošinot pārsteidzoši pilnīgu un bagātīgu skaņu, kompaktie Philips DS1100/12 dokstacijas skaļruņi automātiski tiek sinhronizēti ar jūsu iPhone/iPod pulksteņa iestatījumiem. Izbaudiet pielāgojamu nakts gaismu un ērtības, kuras sniedz otras mobilās ierīces uzlādēšana.
Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1100 głośnik ze stacją dokującą