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Izbeigta ražošana
DS1200/12
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Šie plānie Fidelio DS1200/12 dokstacijas skaļruņi piepilda rītus ar patīkamu mūziku. Ideāli novietojami pie gultas, tie norāda laika, pamodina, darbojas kā nakts gaisma un vienlaikus uzlādē divus iPod, iPhone vai iPad.
paredzēti iPod/iPhone/iPad
Pulksteņa displejs
Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.
5.0
no 5
1
Apskats
Artek
16/05/2012
Polska
Bardzo praktyczny.
Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1200 głośnik ze stacją dokującą
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1200 głośnik ze stacją dokującą