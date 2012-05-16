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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS1200/12

5

| (1) Apskats

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Šie plānie Fidelio DS1200/12 dokstacijas skaļruņi piepilda rītus ar patīkamu mūziku. Ideāli novietojami pie gultas, tie norāda laika, pamodina, darbojas kā nakts gaisma un vienlaikus uzlādē divus iPod, iPhone vai iPad.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • paredzēti iPod/iPhone/iPad

  • Pulksteņa displejs

Bagātīga visaptverošu virzienu skaņa, kas piepilda guļamistabu

Neodīmija skaļruņi tīrai, līdzsvarotai skaņai

Neodīms ir labākais materiāls, kas veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un tīras, līdzsvarotas skaņas kvalitāti.

Ekranēšanas tehnoloģijas, kas bloķē mobilo tālruņu traucējumus

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Bardzo praktyczny.

Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1200 głośnik ze stacją dokującą

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1200 głośnik ze stacją dokującą

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā