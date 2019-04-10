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DS1600/12
Skaņa, ko varat iegūt no iPod/iPhone/iPad
DS1600 dokstacijas skaļrunis atskaņo un uzlādē visas jūsu iPod/iPhone/iPad ierīces, izmantojot Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotājiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu un piesātinātu skaņu, un tam ir USB ports, lai uzlādētu otru mobilo ierīci.
DualDock
paredzēti iPod/iPhone/iPad
USB ports uzlādei
8 W
Novatoriskais Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotāju var uzlādēt un atskaņot jebkuru Apple ierīci. Tas ir radīts, lai apvienotu plānu dizainu un pārdomātu funkcionalitāti, varat pārslēgt savienotājus vienā acu mirklī. Baudiet savu iecienīto mūziku neatkarīgi no izmantotās Apple ierīces.
Skaļrunī iebūvētais USB ports nodrošina papildu ērtības, ļaujot uzlādēt otru mobilo ierīci pat tad, ja dokstacijā jau ir ievietota ierīce iPod/iPhone.
Dokstacija automātiski sinhronizē pulksteni vai datumu ar dokstacijā ievietoto ierīci iPod/iPhone/iPad. Vienkārši nospiediet pogu, lai pārslēgtu pulksteņa vai datuma rādījumu.
4.0
no 5
3
Atsauksmes
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 док-гучномовець
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 док-гучномовець
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 dokkolós hangsugárzó
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 dokkolós hangsugárzó
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Verificēts pircējs
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 boxă cu andocare
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 boxă cu andocare