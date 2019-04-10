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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS1600/12

4

| (3) Atsauksmes

Skaņa, ko varat iegūt no iPod/iPhone/iPad

DS1600 dokstacijas skaļrunis atskaņo un uzlādē visas jūsu iPod/iPhone/iPad ierīces, izmantojot Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotājiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu un piesātinātu skaņu, un tam ir USB ports, lai uzlādētu otru mobilo ierīci.

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Skaņa, ko varat iegūt no iPod/iPhone/iPad

  • DualDock

  • paredzēti iPod/iPhone/iPad

  • USB ports uzlādei

  • 8 W

DualDock Apple ierīču uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30-pin)

DualDock Apple ierīču uzlādēšanai un atskaņošanai (Lightning un 30-pin)

Novatoriskais Philips DualDock ar Lightning un 30 kontaktu savienotāju var uzlādēt un atskaņot jebkuru Apple ierīci. Tas ir radīts, lai apvienotu plānu dizainu un pārdomātu funkcionalitāti, varat pārslēgt savienotājus vienā acu mirklī. Baudiet savu iecienīto mūziku neatkarīgi no izmantotās Apple ierīces.

Uzlādējiet otru mobilo ierīci USB portā

Uzlādējiet otru mobilo ierīci USB portā

Skaļrunī iebūvētais USB ports nodrošina papildu ērtības, ļaujot uzlādēt otru mobilo ierīci pat tad, ja dokstacijā jau ir ievietota ierīce iPod/iPhone.

Automātiska laika vai datuma sinhronizēšana ar dokoto ierīci

Dokstacija automātiski sinhronizē pulksteni vai datumu ar dokstacijā ievietoto ierīci iPod/iPhone/iPad. Vienkārši nospiediet pogu, lai pārslēgtu pulksteņa vai datuma rādījumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

3

Atsauksmes

4
3
1

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 док-гучномовець

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 док-гучномовець

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 dokkolós hangsugárzó

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 dokkolós hangsugárzó

19/11/2015

România

România

Verificēts pircējs

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 boxă cu andocare

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS1600 boxă cu andocare

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam