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DS3480/12
Skaņa, kas iederas jūsu mājās, bezvadu tīklā
Saderīgs ar iPhone 5 un jaunākajiem iPod modeļiem, izmantojot Lightning savienotāju. DS3480 dokstacijas skaļrunis nodrošina kristāldzidru skaņu, vienlaikus uzlādējot ierīces. Bluetooth straumēšana un uzlādējama baterija garantē mūzikas baudījumu jebkurā vietā bezvadu tīklā.
Lightning savienotāji
paredzēts iPod/iPhone
Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus uzlādējot iPod/iPhone ar jauno Lightning savienotāju! Vienkārši dokojiet to tieši skaļrunī, lai atskaņotu savas izvēlētās dziesmas ar satriecošu skaņas kvalitāti. Tas arī ātri uzlādē jūsu ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
Pateicoties uzlabotam digitālās skaņas apstrādes algoritmam, diviem aktīvajiem skaļruņiem un zemo frekvenču kanālam, šis dokstacijas skaļrunis piepilda telpu ar skaidru, dabisku skaņu un dziļu, jaudīgu zemo frekvenču skaņu.
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