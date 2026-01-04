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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi ar Bluetooth®

DS3480/12

Skaņa, kas iederas jūsu mājās, bezvadu tīklā

Saderīgs ar iPhone 5 un jaunākajiem iPod modeļiem, izmantojot Lightning savienotāju. DS3480 dokstacijas skaļrunis nodrošina kristāldzidru skaņu, vienlaikus uzlādējot ierīces. Bluetooth straumēšana un uzlādējama baterija garantē mūzikas baudījumu jebkurā vietā bezvadu tīklā.

Skatīt visas priekšrocības

Skaņa, kas iederas jūsu mājās, bezvadu tīklā

  • Lightning savienotāji

  • paredzēts iPod/iPhone

Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju

Ātra uzlāde un mūzikas atskaņošana, izmantojot Lightning savienotāju

Baudiet savu iecienīto mūziku, vienlaikus uzlādējot iPod/iPhone ar jauno Lightning savienotāju! Vienkārši dokojiet to tieši skaļrunī, lai atskaņotu savas izvēlētās dziesmas ar satriecošu skaņas kvalitāti. Tas arī ātri uzlādē jūsu ierīci atskaņošanas laikā, tāpēc jums nav jāuztraucas par akumulatora izlādēšanos.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Dinamiska skaņa, kas piepilda telpu

Pateicoties uzlabotam digitālās skaņas apstrādes algoritmam, diviem aktīvajiem skaļruņiem un zemo frekvenču kanālam, šis dokstacijas skaļrunis piepilda telpu ar skaidru, dabisku skaņu un dziļu, jaudīgu zemo frekvenču skaņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā