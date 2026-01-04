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Izbeigta ražošana
DS3500/12
Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai
Izmantojiet bezvadu iespējas ar Bluetooth straumēšanu un iegūstiet vairāk no savas mūzikas, spēļu un video pieredzes ar šiem Philips DS3500/12 dokstacijas skaļruņiem. Pievienojiet un sinhronizējiet savu iPod/iPhone/iPad ar datoru, izmantojot USB savienojumu. Pievienojiet to elektrotīklam vai izmantojiet baterijas.
paredzēti iPod/iPhone/iPad
Baterijas/maiņstrāvas barošana
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
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