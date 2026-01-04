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  • Produkts kā dzīvesstila elements

Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi ar Bluetooth®

DS3500/12

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Izmantojiet bezvadu iespējas ar Bluetooth straumēšanu un iegūstiet vairāk no savas mūzikas, spēļu un video pieredzes ar šiem Philips DS3500/12 dokstacijas skaļruņiem. Pievienojiet un sinhronizējiet savu iPod/iPhone/iPad ar datoru, izmantojot USB savienojumu. Pievienojiet to elektrotīklam vai izmantojiet baterijas.

Skatīt visas priekšrocības

Pārņemti ar skaņu

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

  • paredzēti iPod/iPhone/iPad

  • Baterijas/maiņstrāvas barošana

DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī

DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

AUX ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Darbojoties, izmantojot baterijas vai AC, tiek nodrošināta mūzikas baudīšana jebkurā vietā

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā