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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS7550/12

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Radīti, lai ņemtu līdzi ceļā

Kompaktais un ērti pārvietojamais Philips DS7550/12 atskaņotājs nodrošina jaudīgu skaņas sniegumu. Izstrādāts ceļojumiem — tam ir ilgas darbības uzlādējama baterija, izturīga alumīnija apdare un pārnēsāšanas soma.

Skatīt visas priekšrocības

ar šiem dokstacijas skaļruņiem

Radīti, lai ņemtu līdzi ceļā

  • paredzēts iPod/iPhone

  • Atkārtoti uzlādējams akumulators

wOOx tehnoloģija bagātīgai un vienlaikus precīzai zemās frekvences skaņai bez kropļojumiem

wOOx tehnoloģija bagātīgai un vienlaikus precīzai zemās frekvences skaņai bez kropļojumiem

wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust jaudīgu zemās frekvences skaņu, kas ir bagātīgāka nekā jebkādā citā audio sistēmā. Īpaši skaļruņi darbojas saskaņā ar wOOx zemās frekvences skaņas avotu, un precīzs regulējums starp galveno skaļruni un augsto frekvenču skaļruni nodrošina vienmērīgas pārejas no zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. Duāla iekares un absolūti simetriska sendviča tipa konstrukcija atveido zemu un precīzu zemās frekvences skaņu bez būtiskiem kropļojumiem. wOOx rada izcili dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu, izmantojot visu skaļruņa kārbas tilpumu, lai patiesi pastiprinātu mūzikas iedarbību.

DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī

DBB saglabā dziļu zemās frekvences skaņu zemos toņus jebkādā skaļuma līmenī

Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru

Ievietojiet dokstacijā jebkuru iPod/iPhone, pat ar ietvaru

Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādām rūpēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/02/2014

Polska

Polska

Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)

Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS7550 głośnik ze stacją dokującą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS7550 głośnik ze stacją dokującą

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam