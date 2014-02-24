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Izbeigta ražošana
Radīti, lai ņemtu līdzi ceļā
Kompaktais un ērti pārvietojamais Philips DS7550/12 atskaņotājs nodrošina jaudīgu skaņas sniegumu. Izstrādāts ceļojumiem — tam ir ilgas darbības uzlādējama baterija, izturīga alumīnija apdare un pārnēsāšanas soma.
paredzēts iPod/iPhone
Atkārtoti uzlādējams akumulators
wOOx tehnoloģija ir revolucionāra skandas koncepcija, un sniedz iespēju dzirdēt un izjust jaudīgu zemās frekvences skaņu, kas ir bagātīgāka nekā jebkādā citā audio sistēmā. Īpaši skaļruņi darbojas saskaņā ar wOOx zemās frekvences skaņas avotu, un precīzs regulējums starp galveno skaļruni un augsto frekvenču skaļruni nodrošina vienmērīgas pārejas no zemām-vidējām līdz augstām frekvencēm. Duāla iekares un absolūti simetriska sendviča tipa konstrukcija atveido zemu un precīzu zemās frekvences skaņu bez būtiskiem kropļojumiem. wOOx rada izcili dziļu un dinamisku zemās frekvences skaņu, izmantojot visu skaļruņa kārbas tilpumu, lai patiesi pastiprinātu mūzikas iedarbību.
Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.
Atjautīgi konstruētajā dokstacijas vietnē ar atsperi bez grūtībām var ievietot jebkuru iPod vai iPhone bez īpašiem adapteriem. Turklāt tas darbojas pat tad, ja ierīce ir savā aizsargapvalkā – ievietojiet dokstacijā iPod vai iPhone tādu, kāds tas ir. Tagad varat baudīt mūziku bez jebkādām rūpēm.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Mati1970
24/02/2014
Polska
Idealny do użytku domowego a także w plener dzięki wbudowanym akumulatorom :)
Super dźwięk , ekstra wygląd , wbudowane akumulatory pozwalają na ładowanie iphona bez konieczności podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej. Długi czas działania urządzenia na zasilaniu akumulatorowym.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS7550 głośnik ze stacją dokującą
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par DS7550 głośnik ze stacją dokującą