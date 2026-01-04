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Izbeigta ražošana

dokstacijas skaļruņi

DS9000/12

Izbaudi patiesu precizitāti

Philips DS9000/12 dokstacijas skaļruņi ir iespēja piekļūt tam, ko uzskatāt par vērtīgāko mūzikā. Radīti no augstākās klases komponentiem un dabiska koka, tie ļauj pilnībā sadzirdēt iPod/iPhone/iPad skaņas kvalitāti, nodrošinot autentisku, oriģinālam atbilstošu skaņas pieredzi.

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ar šiem dokstacijas skaļruņiem

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  • paredzēti iPod/iPhone/iPad

Pasīvā signālu sadalīšana visa dzirdamā spektra reproducēšanai

Pasīvā signālu sadalīšana visa dzirdamā spektra reproducēšanai

Pasīvā signāla sadalīšanas dizains ļauj skaidri sadzirdēt katru noti, tādējādi jūsu mūzika plūst apbrīnojami tīri, dabiski un pilnīgi. Ar sarežģītas tehnoloģijas starpniecību katra pilnībā dzirdamā skaņas frekvenču spektra daļa tiek atdalīta un nosūtīta attiecīgajiem skaļruņiem. Signāli, kas atrodas ārpus skaļruņa frekvenču darbības, nekad netiek sūtīti, tādēļ skaņas kvalitāte ir ievērojami uzlabota, un kropļojumu līmenis manāmi pazemināts. Kopā ar augstākās kvalitātes elektroniskajiem komponentiem, pasīvā signāla sadalīšana sniedz audio skanējumu, kas ir saskaņots, nevainojams un atbilst oriģinālam.

PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu

PureDigital apstrādes tehnoloģija, kas nodrošina vislabāko skaņas dzidrumu

Uzlabotā PureDigital skaņas apstrādes tehnoloģija nodrošina ievērojami kvalitatīvāku skanējumu salīdzinājumā ar tradicionālo analogo audio apstrādes tehnoloģiju, kāda sastopama dokstaciju atskaņotājos, kuros izmantota analogā audio izvade no iPhone/iPod. Apkopojot iPhone/iPod digitālo audio izvadi un visos ķēdes posmos lietojot digitālo apstrādi, tiek panākta daudz lielāka signāla un traucējumu attiecība. Rezultāts ir nepārspējama skaņas tīrība, kas ir perfektā līdzsvarā.

Bezkontakta sensors aktivizē vadības paneli ar aizmugurgaismojumu

Bezkontakta sensors aktivizē vadības paneli ar aizmugurgaismojumu

Vairums augstākās kategorijas audiofīlo ierīču ļauj displejam izslēgties, lai mūzikas baudījums būtu pilnīgs, novirzot enerģiju skaņas reproducēšanai. Ar bezkontakta sensora funkciju jūs varat baudīt arī šo priekšrocību. Paejiet nost no ierīces, un izgaismotie funkciju taustiņi automātiski nodziest. Tuvinot roku, funkciju taustiņi atkal iedegas, un jūs varat kontrolēt mūziku bez lieka satraukuma.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā