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Izbeigta ražošana
FC6144/01
Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
Iegūstiet labāku tīrīšanas rezultātu ar jaudīgo Philips MiniVac 7,2 V putekļsūcēju. Bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma un 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina ilgstošu veiktspēju, bet aerodinamiskais uzgaļa dizains garantē lielisku putekļu savākšanu.
7,2 V akumulators
Bez maisiņa, ciklonisks
Šaurais uzgalis un birste
Philips MiniVac putekļsūcēju var viegli un ātri iztukšot, un tas nodrošina higiēnisku tīrību. Philips MiniVac ir aprīkots ar uzgali, kuru var vienkārši noņemt ar vienu kustību, tādējādi varat iztukšot MiniVac, nepieskaroties netīrumiem.
Jūs varat glabāt Philips Mini Vac uz ērtas uzlādēšanas pamatnes, kas var būt piestiprināta pie sienas vai novietota uz galda. Tas nozīmē, ka Mini Vac, ar tā jaudīgo, atkārtoti uzlādējamo bateriju, ir vienmēr gatavs darbam.
Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.
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