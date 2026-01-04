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  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Izbeigta ražošana

MiniVacRokas putekļsūcējs

FC6144/01

Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam

Iegūstiet labāku tīrīšanas rezultātu ar jaudīgo Philips MiniVac 7,2 V putekļsūcēju. Bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma un 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina ilgstošu veiktspēju, bet aerodinamiskais uzgaļa dizains garantē lielisku putekļu savākšanu.

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Bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma un aerodinamisks uzgalis

Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam

  • 7,2 V akumulators

  • Bez maisiņa, ciklonisks

  • Šaurais uzgalis un birste

Vienkārši noņemams uzgalis vieglai iztukšošanai

Vienkārši noņemams uzgalis vieglai iztukšošanai

Philips MiniVac putekļsūcēju var viegli un ātri iztukšot, un tas nodrošina higiēnisku tīrību. Philips MiniVac ir aprīkots ar uzgali, kuru var vienkārši noņemt ar vienu kustību, tādējādi varat iztukšot MiniVac, nepieskaroties netīrumiem.

Plāna uzlādes bāze (sienai vai galdam)

Plāna uzlādes bāze (sienai vai galdam)

Jūs varat glabāt Philips Mini Vac uz ērtas uzlādēšanas pamatnes, kas var būt piestiprināta pie sienas vai novietota uz galda. Tas nozīmē, ka Mini Vac, ar tā jaudīgo, atkārtoti uzlādējamo bateriju, ir vienmēr gatavs darbam.

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā