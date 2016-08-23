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Izbeigta ražošana
FC6150/01
Uzsūc redzamus putekļus un netīrumus.
Philips rokas putekļsūcējs padara tīrīšanu ikdienā ātru un vieglu. Tam ir uzlādējamas baterijas maksimālai mobilitātei, un iekļautie uzgaļi sniedz iespēju notīrīt saudzējamas virsmas un piekļūt grūti aizsniedzamiem stūriem.
3,6 V
Balta
2 papildpiederumi
Divpakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina to, ka netīrumi nevar izkļūt ārā pēc iesūkšanas. Pirmais filtrs aiztur lielāko daļu netīrumu, bet otrais filtrs aiztur sīkākās putekļu daļiņas.
NiMh baterijas nodrošina ilgu rokas putekļsūcēja darbību laika gaitā, salīdzinot ar citu tipu baterijām, kas pakāpeniski nolietojas.
Pateicoties uzlādējamajām baterijām, vari tīrīt jebkurā vietā bez piesaistes elektrības kontaktligzdai.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.0
no 5
12
Atsauksmes
Halev
23/08/2016
Latvija
Verificēts pircējs
Šim produktam ir lieliskas funkcijas un kvalitāte atbilst visam nepieciešamajām prasībām.
Mani pilnīgi apmierina šis produkts. Tam ir lieliskas funkcijas, atbilstoša kvalitāte un ērtība ekspluatācijā. Šis produkts aizniem maz vietas, bet ir ļoti funkcionāls. Es ieteicu šo produktu arī citiem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6150/01 Rokas putekļu sūcējs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6150/01 Rokas putekļu sūcējs
tündérke
19/01/2023
Magyarország
Verificēts pircējs
könnyű és mindent felszív
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A lépcsőnél könnyen tudok a sarkokban is a porcicákat 1perc alatt felporszívózni. A karácsonyfa tüskéit is mindig tudtam eltüntetni és az akumlátora sokáig bírta.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Antoaneta
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Безупречна
Безупречна за бързо събиране на трохи и малки боклуци. Много разчитам на нея в кухнята, особено, ако разсипя нещо дребно.
Plusi
лека и удобна
Mīnusi
няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Izmantošanas datums 2022-03-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Izmantošanas datums 2022-03-07