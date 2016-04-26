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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91

Izbeigta ražošana

PowerPro CompactPutekļsūcējs bez maisiņa

FC8477/91

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pilnvērtīgs sniegums

Jaunais Philips PowerPro Compact putekļsūcējs nodrošina jaudīgu veiktspēju bez kompromisiem, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un mūsdienīgam tvertnes dizainam

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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • PowerCyclone 4

  • TriActive uzgalis

  • EPA 10 mazgājams filtrs

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija higiēniskai iztukšošanai

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija higiēniskai iztukšošanai

Putekļu tvertne ir rūpīgi veidota, lai izmestu savāktos netīrumus, neradot putekļu mākoni. To var paveikt ar vienu roku, un, pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļu tvertnes iztukšošanu var viegli kontrolēt.

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

26/04/2016

Polska

Polska

Dość dobry sprzęt

Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

26/04/2016

Polska

Polska

Dość dobry sprzęt

Bezworkowy odkurzacz PowerCompact FC8477/91 zakupiłam podczas mojej przygody z ambasadoreminnowacji. Ogolnie odkurzacz dobry. Dużym plusem jest regulacja mocy. Bardzo cicho chodzi na najniższym biegu co jest plusem gdy ma sie dzieci. Jedynym minusem jest jego bardzo mała skrętność.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

25/11/2015

Polska

Polska

Na prawdę dobry za rozsądne pieniądze

Jestem z niego zadowolony, niedrogi, dobrze się nim odkurza, prosty w obsłudze,nie trzeba kupować worków bo to model z pojemnikiem, którego się bardzo łatwo opróżnia.jedyny minus to to że jest dość głośny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC8477/91 Odkurzacz bezworkowy

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā