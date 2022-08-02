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Izbeigta ražošana
Unikālā AirflowMax tehnoloģija saglabā sūkšanas jaudu lielāku ilgāk, lai pilnvērtīgi izmantotu maisiņu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.
TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
Putekļsūcējs ir izstrādāts ar iebūvētiem piederumiem, un jums nav jāpārvieto papildu piederumi tīrīšanas laikā. Mīkstā putekļu birste ir parocīgi iebūvēta ierīces rokturī un vienmēr gatava lietošanai.
Godalgas
4.6
no 5
38
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
clayman
02/08/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dobrý výrobek
Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.
Plusi
Vysoký výkon, bohaté příslušenství
Mīnusi
Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Driver-C
07/01/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výborný vysavač
Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Já34
14/12/2021
Česká republika
Verificēts pircējs
Výborný vysavač
Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.
Plusi
použití na různé typy podlah, velký sací výkon
Mīnusi
zatím o žádných nevím
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Philips Perfromer Active sūkšanas jauda salīdzinājumā ar Philips Powerlife FC8322/09 sūkšanas jaudu, pārbaudot saskaņā ar IEC 60312-1:2011