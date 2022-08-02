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  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
  • Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.

Izbeigta ražošana

Performer ActivePutekļu sūcējs ar maisiņu

FC8595/09

4.6
| (38) Atsauksmes | 92% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.
Higiēniska tīrīšana ar AirflowMax
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Pilnvērtīgs sniegums. Kārtīgai tīrīšanai.

Revolucionāra AirflowMax tehnoloģija lielai sūkšanas jaudai

Revolucionāra AirflowMax tehnoloģija lielai sūkšanas jaudai

Unikālā AirflowMax tehnoloģija saglabā sūkšanas jaudu lielāku ilgāk, lai pilnvērtīgi izmantotu maisiņu. Tehnoloģijas pamatā ir trīs galveno elementu optimizācija: 1) unikāls rievots profils putekļu nodalījumā maksimāli palielina gaisa plūsmu putekļu maisā un ļauj izmantot visu maisa virsmu; 2) īpaši pielāgota putekļu nodalījuma ietilpība, kas nodrošina pilnvērtīgu putekļu maisa izplešanos; 3) augstas kvalitātes putekļu maisa šķiedru struktūra absorbē putekļus, neaizsprostojot poras, tādējādi novēršot sūkšanas jaudas samazināšanos.

Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus

TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Iebūvēta birste maksimālas ērtības nodrošināšanai

Iebūvēta birste maksimālas ērtības nodrošināšanai

Putekļsūcējs ir izstrādāts ar iebūvētiem piederumiem, un jums nav jāpārvieto papildu piederumi tīrīšanas laikā. Mīkstā putekļu birste ir parocīgi iebūvēta ierīces rokturī un vienmēr gatava lietošanai.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsauksmes

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4.6

no 5

38

Atsauksmes

92%

ieteica šo produktu

2

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Dobrý výrobek

Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.

Plusi

Vysoký výkon, bohaté příslušenství

Mīnusi

Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

07/01/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výborný vysavač

Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

14/12/2021

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výborný vysavač

Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.

Plusi

použití na různé typy podlah, velký sací výkon

Mīnusi

zatím o žádných nevím

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

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Atrunas

  1. Philips Perfromer Active sūkšanas jauda salīdzinājumā ar Philips Powerlife FC8322/09 sūkšanas jaudu, pārbaudot saskaņā ar IEC 60312-1:2011