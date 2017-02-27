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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91

Izbeigta ražošana

PowerPro ActivePutekļsūcējs bez maisiņa

FC8644/91

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pilnvērtīgs sniegums

Jaunais Philips PowerPro Active putekļsūcējs nodrošina nepārspējamus tīrīšanas rezultātus, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai. Mūsdienīgo putekļu tvertni ir ērti iztukšot, un tā palīdz izvairīties no putekļu mākoņiem.

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Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive uzgalis

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija vienkāršai iztukšošanai

Uzlabota putekļu tvertnes konstrukcija vienkāršai iztukšošanai

Putekļu tvertne ir perfekti izstrādāta, lai atbrīvotos no putekļiem bez putekļu mākoņiem. Pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļi tiek savākti vienā tvertnes pusē un vienmērīgi izlīdzināti putekļu tvertnē.

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

27/02/2017

България

България

Verificēts pircējs

Прекрасен уред от който съм много доволна.

Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā