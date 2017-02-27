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Jaunais Philips PowerPro Active putekļsūcējs nodrošina nepārspējamus tīrīšanas rezultātus, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai. Mūsdienīgo putekļu tvertni ir ērti iztukšot, un tā palīdz izvairīties no putekļu mākoņiem.
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive uzgalis
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
Putekļu tvertne ir perfekti izstrādāta, lai atbrīvotos no putekļiem bez putekļu mākoņiem. Pateicoties unikālajai formai un gludajai virsmai, putekļi tiek savākti vienā tvertnes pusē un vienmērīgi izlīdzināti putekļu tvertnē.
TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
mariq
27/02/2017
България
Verificēts pircējs
Прекрасен уред от който съм много доволна.
Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба