30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Pilnvērtīgs sniegums
Jaunais Philips PowerPro Compact nodrošina pilnvērtīgu tīrīšanas sniegumu, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un TriActive uzgalim, kas paredzēts jaudīgai putekļu sūkšanai. Putekļu nodalījumu var viegli iztukšot, bez putekļu mākoņiem.
PowerCyclone 4 tehnoloģija
TriActive uzgalis
Garš uzgalis
Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!
PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.
Garais uzgalis ir pārdomāts piederums, kas palīdz iztīrīt grūti pieejamas vietas, piemēram, mēbeļu virsmas vai augstus plauktus. Birstes leņķis ir regulējams, lai precīzi pielāgotu instrumentu jūsu vajadzībām.
Godalgas
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Roman Romanowicz
18/02/2023
Polska
Mocny
Mocny w wersji 1800w,wystarcza do jednorazowego odurzenia domu o powierzchni 120m2.nie zabiera dużo miejsca do przechowywania,mankamentem jest jego podstawowa uniwersalna szczotka ,szczególnie kołeczka prowadzące,które rozsypały się po kilku sprzątaniach,po przełączeniu na opcje dywanów i wykładzin,z tymi pierwszymi daje sobie bardzo słabo radę ,druga szczotka turbo ,do sierści i włosów też nie spełnia zadania do jakiego jest przeznaczona,czyli oprzyrządowanie do niego beznadziejne !!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Maniek1973
04/10/2016
Polska
Verificēts pircējs
Dobry produkt
Za tą cenę jest ok produktem, minus tylko za plastikowy wąż...
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy