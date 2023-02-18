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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product Detail Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9324/09

Izbeigta ražošana

PowerPro CompactPutekļsūcējs bez maisiņa

FC9324/09

4

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Pilnvērtīgs sniegums

Jaunais Philips PowerPro Compact nodrošina pilnvērtīgu tīrīšanas sniegumu, pateicoties PowerCyclone 4 tehnoloģijai un TriActive uzgalim, kas paredzēts jaudīgai putekļu sūkšanai. Putekļu nodalījumu var viegli iztukšot, bez putekļu mākoņiem.

Skatīt visas priekšrocības

Mazāks enerģijas patēriņš

Pilnvērtīgs sniegums

  • PowerCyclone 4 tehnoloģija

  • TriActive uzgalis

  • Garš uzgalis

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

A klases sniegums cietajiem grīdas segumiem

Šis produkts nodrošina vislabāko tīrīšanas sniegumu uz cietajiem grīdas segumiem. Tiek uzsūkti līdz 100% putekļu!

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

Garš uzgalis sarežģīti pieejamām vietām

Garš uzgalis sarežģīti pieejamām vietām

Garais uzgalis ir pārdomāts piederums, kas palīdz iztīrīt grūti pieejamas vietas, piemēram, mēbeļu virsmas vai augstus plauktus. Birstes leņķis ir regulējams, lai precīzi pielāgotu instrumentu jūsu vajadzībām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • VRS_AWARD-1679595 attēls

Atsauksmes

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4.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

18/02/2023

Polska

Polska

Mocny

Mocny w wersji 1800w,wystarcza do jednorazowego odurzenia domu o powierzchni 120m2.nie zabiera dużo miejsca do przechowywania,mankamentem jest jego podstawowa uniwersalna szczotka ,szczególnie kołeczka prowadzące,które rozsypały się po kilku sprzątaniach,po przełączeniu na opcje dywanów i wykładzin,z tymi pierwszymi daje sobie bardzo słabo radę ,druga szczotka turbo ,do sierści i włosów też nie spełnia zadania do jakiego jest przeznaczona,czyli oprzyrządowanie do niego beznadziejne !!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

04/10/2016

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dobry produkt

Za tą cenę jest ok produktem, minus tylko za plastikowy wąż...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Compact FC9324/09 Odkurzacz bezworkowy

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā