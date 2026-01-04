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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9542/91

Izbeigta ražošana

PowerPro ActivePutekļsūcējs bez maisiņa

FC9542/91

Liela sūkšanas jauda ar PowerCyclone 4

Jaunais Philips PowerPro Active putekļsūcējs bez maisiņa nodrošina izcilu tīrīšanas sniegumu, pateicoties PowerCyclone tehnoloģijai un TriActive uzgalim, kas izstrādāts, lai maksimāli palielinātu putekļu uzsūkšanu. Putekļu tvertni ir viegli iztukšot, bez putekļu mākoņa.

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Ātra un viegla iztukšošana

Liela sūkšanas jauda ar PowerCyclone 4

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive uzgalis

  • Animal

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija atdala putekļus no gaisa vienā piegājienā

PowerCyclone 4 tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu un veiktspēju, atdalot netīrumus no gaisa vienā paņēmienā. Tas nodrošina satriecošus tīrīšanas rezultātus ar efektīvām darbībām: 1) Gaiss ātri ieplūst PowerCyclone, pateicoties taisnai un gludai gaisa ieplūdes atverei. 2) Izliektā gaisa padeve ātri paātrina gaisa padevi uz augšu cikloniskajā kamerā, lai atdalītu putekļus no gaisa.

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis veic 3 tīrīšanas darbības vienlaikus

TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paver paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa priekšpusē vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divi sānu gaisa kanāli savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

ActiveLock savienojumi, lai viegli pielāgotos katram tīrīšanas uzdevumam

ActiveLock savienojumi, lai viegli pielāgotos katram tīrīšanas uzdevumam

ActiveLock savienojumi sniedz iespēju viegli pievienot un noņemt dažādus uzgaļus un piederumus no teleskopiskās caurules tīrīšanas laikā.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā