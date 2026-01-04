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  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs

FY2402/30

Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai

Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs nevainojami sader ar ierīci, nodrošinot vienmēr augstu veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai radītu neredzamu migliņu, kas mitrina gaisu, samazinot baktēriju izplatīšanos par līdz pat 99 % (1)

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NanoCloud tehnoloģija ar higiēnisku mitrināšanu

Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000. sērijai

  • Saderīgs ar 2000. sēriju

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājiem

Saderīgs ar Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājiem

Rezerves filtri Philips 2000. sērijas gaisa mitrinātājam: HU4816. Mitrinātāja modelis ir norādīts ierīces apakšā.

Ilgi kalpojoši filtri — līdz pat 6 mēnešiem

Ilgi kalpojoši filtri — līdz pat 6 mēnešiem

Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 6 mēnešiem (1), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. 1) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.

  2. 2) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas moduļiem, kas nav aprīkoti ar papildu tehnoloģijām baktēriju izplatīšanās samazināšanai, pamatojoties uz neatkarīgas laboratorijas veiktajiem testiem.