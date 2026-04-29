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FY2425/30
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Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs nevainojami sader ar ierīci, nodrošinot vienmēr augstu veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai radītu neredzamu migliņu, kas mitrina gaisu, samazinot baktēriju izplatīšanos par līdz pat 99 % (1)