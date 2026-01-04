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FY5182/30
Spēcīga aizsardzība, lai nodrošinātu labāko sniegumu
Philips aktīvās ogles filtrs efektīvi aiztur smakas un ieelpojamās bīstamās gāzes, piemēram, GOS, ozonu un formaldehīdu, no gaisa mājās, lai uzturētu to tīru un drošu.
Darbmūžs līdz 12 mēnešiem
Filtrē gāzes un smakas
Uzraugi filtra darbmūžu un stāvokli jebkurā laikā, no jebkuras vietas ar lietotni CleanHome+ (2). Saņem brīdinājumu, kad ir pienācis laiks mainīt filtru, un viegli pasūti nomaiņu tieši — izmantojot lietotni (3).
Philips ierīce paziņo, kad jātīra priekšfiltrs un kad jāmaina filtrs. Tas aizņem mazāk nekā minūti. Ierīces uzturēšana ir viegla, lai vienmēr varētu baudīt tīru, veselīgu gaisu.
Philips aktīvās ogles filtrs nodrošina pastāvīgu aizsardzību un garantē optimālu filtrēšanu līdz gadam. (1)
Atsauksmes
(1) Ieteicamo darbmūžu aprēķina, pamatojoties uz Philips lietotāju vidējo lietošanas laiku un PVO sniegtajiem pilsētas āra piesārņojuma līmeņa datiem. Faktisko darbmūžu ietekmē lietošanas vide un biežums.
(2) Attiecas tikai uz atsevišķiem modeļiem ar savienošanas iespējām
(3) Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.
(4) NanoProtect HEPA filtra materiāls nodrošina zemāku gaisa plūsmas pretestību nekā HEPA H13 filtra materiāls, un tas ļauj Philips gaisa attīrītājam ar NanoProtect panākt lielāku tīra gaisa padeves ātrumu (Clean Air Delivery Rate, CADR) nekā ar tāda paša izmēra sertificētu HEPA H13 filtru.
(5) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
(6) Atkarīgs no filtra, ko izmanto ar AC1711 vai 1715 Philips attīrītāju.
(7) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts uzņēmumā Airmid Health Group Ltd; pārbaude veikta 28,5 m³ testa kamerā, kas piesārņota ar gaisa pārnēsātu A(H1N1) tipa gripas vīrusu.
(8) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā, testa kamerā ar Philips HEPA NanoProtect filtru, kas piesārņota ar putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem.