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Azur 7000. sērijaTvaika gludeklis

GC4556/60

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

Pateicoties inovatīvajai konstrukcijai, kaļķa daļiņas tiek viegli sašķeltas un automātiski uzkrātas noņemamajā kaļķa nosēdumu tvertnē. Kaļķa nosēdumus var ērti aizskalot mazāk nekā 15 sekundēs, ļaujot ilgstoši nodrošināt lielisku sniegumu.

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Ar mūsu uzlaboto ātrās atkaļķošanas sistēmu

Garantēta tvaicēšanas veiktspēja

  • 50 g/min nepārtraukta tvaika padeve

  • 220 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

Līdz 220 g papildu tvaika vieglai visnoturīgāko burzījumu likvidēšanai

Līdz 220 g papildu tvaika vieglai visnoturīgāko burzījumu likvidēšanai

Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.

2500 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

2500 W ātrai uzsilšanai un jaudīgai veiktspējai

Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz pat 50 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

03/10/2022

Česká republika

Česká republika

Žehlicka je fakt výborná.

S zehlickou jsem spokojená. Dlouhodobe pouzivam zehlicky i jiné produkty teto znacky. Vykon dostacujici.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička

Izmantošanas datums 2022-04-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička

Izmantošanas datums 2022-04-02

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā