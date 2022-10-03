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Pateicoties inovatīvajai konstrukcijai, kaļķa daļiņas tiek viegli sašķeltas un automātiski uzkrātas noņemamajā kaļķa nosēdumu tvertnē. Kaļķa nosēdumus var ērti aizskalot mazāk nekā 15 sekundēs, ļaujot ilgstoši nodrošināt lielisku sniegumu.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
50 g/min nepārtraukta tvaika padeve
220 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Iekļūst dziļāk audumā, viegli likvidējot visnoturīgākos burzījumus.
Uzsilst ātri un strādā jaudīgi, lai spētu nodrošināt ātru gludināšanu
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Simona 22
03/10/2022
Česká republika
Žehlicka je fakt výborná.
S zehlickou jsem spokojená. Dlouhodobe pouzivam zehlicky i jiné produkty teto znacky. Vykon dostacujici.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička
Izmantošanas datums 2022-04-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur 4000 Series GC4556/60 Napařovací žehlička
Izmantošanas datums 2022-04-02