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18
d
Dienas
17
h
Stundas
04
m
Minūtes
56
s
Sekundes
Jauns
Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
Nodrošiniet precīzus matu griezumus sev vai saviem tuvākajiem, izmantojot Philips Hair Clipper 5000. Tā asmeņi ilgi paliek asi, nodrošinot vienmērīgu rezultātu un iespaidīgu veiktspēju, strādājot ar vadu, kas ļauj griezt ērti un ar pārliecību.
Pašuzasinoši tērauda asmeņi
16 garuma iestatījumi
PowerAdapt sensors
Trim and Flow
Šī matu griešanas ierīce, kurai ir 16 precīzi garuma iestatījumi ar 2 mm soli, palīdzēs viegli apgriezt matus mājās. Divas pielāgojamas ķemmes diapazonā no 3 līdz 28 mm un 2 mm precīzā ķemme sniedz izvēles brīvību, lai varat izveidot, kādu stilu vien vēlaties. Un, ja vēlaties gludu griezumu, vienkārši noņemiet ķemmi un iegūstiet gludu 0,5 mm griezumu.
Iegūstiet perfektu griezumu, izmantojot 41 mm pašuzasinošos tērauda asmeņus, kas radīti ilgstošai veiktspējai
Baudiet patīkamu matu griešanu no sākuma līdz beigām. Trim and Flow ķemme ir izveidota tā, lai saglabātu matu kustību, novērstu saķeršanos un matu griešanas mašīna viegli slīdētu pa matiem. Tas palīdz nodrošināt nemainīgu kontroli un netraucēti panākt vēlamo rezultātu.
4.5
no 5
717
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Ruse
20/01/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Izmantošanas datums 2019-12-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Izmantošanas datums 2019-12-20
Janis72
08/01/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Darbojas lieliski. Esmu pfilips produktu piekritēj
Esmu pfilips produktu piekritējs. Ir televizors pfilips. Bija mūzikas centrs arī. Vispār pfilips produkcija ir super.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Izmantošanas datums 2019-12-08
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Izmantošanas datums 2019-12-08
Sunīc
30/06/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Ērts!
Matu griezējs ir vienkāršs lietošanā, viegls. Ērti turēt rokās. Izmēģinājām griezt matus bērniem, vecākiem - visi apmierināti. Nekāda aizķeršanās. Vienīgais nezinām kā būtu, ja nebūtu vada.
Plusi
Nav jāeļļo asmeņi! 2+3g = 5gadu garantija!
Mīnusi
Lietojams tikai ar vadu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Izmantošanas datums 2019-05-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Izmantošanas datums 2019-05-30
Reģistrējoties vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc iegādes.